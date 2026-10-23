Son depremler Kandilli ve AFAD 23 Ekim listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son 24 saat içerisinde 3.0 büyüklüğü ve üzerinde bir deprem olmadı. Merak edenler için son depremler listesini haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 23 Ekim listesi...