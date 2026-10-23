Son depremler 23 Ekim AFAD ve Kandilli listesi || Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte son depremler listesi
AFAD ve Kandilli son depremler 23 Ekim listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde özellikle hissedilen sarsıntılar sonrasında gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevriliyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli 23 Ekim son depremler listesi...
Giriş: 23 Ekim 2026 - 07:56 Güncelleme:
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Son depremler Kandilli ve AFAD 23 Ekim listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son 24 saat içerisinde 3.0 büyüklüğü ve üzerinde bir deprem olmadı. Merak edenler için son depremler listesini haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 23 Ekim listesi...
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AFAD SON DEPREMLER 23 EKİM LİSTESİ
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KANDİLLİ SON DEPREMLER 23 EKİM LİSTESİ