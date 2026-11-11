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        Haberler Bilgi SON DEPREMLER LİSTESİ | 11 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        SON DEPREMLER LİSTESİ | 11 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Kasım 2026 verileriyle güncellendi. Gece saatlerinden itibaren Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 11 Kasım son dakika deprem haberleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 07:20 Güncelleme:
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        11 Kasım Çarşamba günü meydana gelen depremler, sabah saatlerinde de yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri, yaşanan sarsıntıların hangi bölgelerde kaydedildiğini ortaya koyuyor. Peki, en son nerede deprem oldu, kaç büyklüğünde? İşte 11 Kasım 2026 anlık deprem listesi ve son depremlerin merkez üsleri...

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        11 KASIM AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

        AFAD'ın paylaştığı son verilere göre, 11 Kasım saat 04.39'da Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,58 kilometre olarak ölçüldü.

        Günün erken saatlerinde Adana, Muğla, Erzurum, Kahramanmaraş ve Malatya çevresinde de küçük ölçekli sarsıntılar kaydedildi.

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        SON DEPREMLER NASIL SORGULANIR?

        Türkiye'de meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinden takip edilebiliyor. Listelerde depremin gerçekleştiği tarih ve saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor.

        Güncel deprem bilgilerine ulaşmak isteyenler AFAD'ın son depremler sayfası ile Kandilli Rasathanesi'nin deprem kayıtlarını inceleyebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.11.11 05:42:59 40.0105 28.7065 10.2 -.- 1.7 -.- ESKIKIZILELMA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
        2026.11.11 05:32:15 37.6380 35.7582 37.6 -.- 1.2 -.- KARANEBILI-KOZAN (ADANA) İlksel
        2026.11.11 05:23:21 34.2295 25.8585 66.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
        2026.11.11 03:53:19 40.7867 31.5755 11.8 -.- 1.1 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
        2026.11.11 03:15:08 39.4157 39.1190 9.5 -.- 1.9 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
        2026.11.11 02:55:19 38.1575 36.9792 1.9 -.- 1.6 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.11.11 02:50:32 36.0377 31.7033 30.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.11.11 02:29:49 40.4173 27.5302 5.2 -.- 1.1 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
        2026.11.11 02:18:51 38.3240 38.4535 21.0 -.- 1.0 -.- FURUNCU-(MALATYA) İlksel
        2026.11.11 02:17:26 38.9745 28.0705 14.7 -.- 1.4 -.- HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
        2026.11.11 02:00:32 38.1790 38.0205 10.1 -.- 0.9 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2026.11.11 01:47:30 38.3980 39.2120 5.7 -.- 1.5 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
        2026.11.11 01:46:30 37.6638 29.8182 25.8 -.- 1.4 -.- DEREKOY-YESILOVA (BURDUR) İlksel
        2026.11.11 00:11:17 38.0998 38.4885 2.8 -.- 2.0 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.﻿

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