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        Haberler Bilgi Son gün! 2026-2027 KYK yurt taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK yurt taahhütname onay ekranı e-Devlet giriş

        Son gün! 2026-2027 KYK yurt taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK yurt taahhütname onay ekranı e-Devlet giriş

        KYK yurt taahhütname onayı için son gün geldi. Yurt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini tamamlamak için e-Devlet üzerinden taahhütname onayını vermek zorunda. Peki, KYK yurt taahhütname onayı nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte, 2026 KYK yurt taahhütname onay ekranı e-Devlet girişi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündeminde taahhütname onayı yer alıyor. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yurt hakkı kazanan öğrencilerin, ilk kayıt ücretini ödedikten sonra e-Devlet üzerinden taahhütname onayını da tamamlaması gerekiyor. Süre bugün saat 23.00'te sona erecek. Peki, KYK yurt taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte, 2026-2027 KYK yurt taahhütname onayı hakkında merak edilenler…

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        KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt sonuçlarının ardından kayıt süreci başladı. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini 10 Eylül Perşembe günü saat 23.00'e kadar tamamlaması gerekiyor.

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        E-DEVLET KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

        KYK yurt taahhütname onayı e-Devlet üzerinden birkaç adımda tamamlanabiliyor. Öğrencilerin işlemi son başvuru saatinden önce gerçekleştirmesi gerekiyor.

        * e-Devlet Kapısı'na giriş yapılır.

        * Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri arasından Yurt Kayıt İşlemleri seçilir.

        * Ekranda yer alan taahhütname metni açılır ve incelenir.

        * Gerekli onay işlemi yapılarak taahhütname kaydedilir.

        * İlk kayıt ücretinin de ödenmiş olmasıyla yurt kayıt süreci tamamlanır

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        KYK YURT KAYDI İÇİN İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDENECEK

        Yurt hakkı kazanan öğrencilerin taahhütname onayından önce ilk kayıt ücretini yatırması gerekiyor. GSB'nin açıklamasına göre bu ücret içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Öğrenciler yurda yerleştikten sonraki aylarda ise aylık yurt ücretini ödüyor.

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        Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7 gün 24 saat hizmet veren ALO GSB 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden destek alabiliyor.

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        #KYK
        #kyk yurt
        #KYK yurt taahhütname onayı
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