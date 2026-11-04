SU ARITMA CİHAZI, YEMEK TAKIMI GELİYOR! BİM 3-4-6-8 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de bu Cuma ve Pazar günü neler satışa çıkacak?
Kasım ayının ilk haftasında BİM mağazalarında satışa sunulan aktüel ürünler, avantajlı alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. 3 Kasım Salı günü başlayan yeni kampanya döneminde kişisel bakım ürünlerinden bebek ihtiyaçlarına, atıştırmalıklardan temizlik malzemelerine kadar pek çok seçenek raflarda yerini alıyor. Hafta boyunca farklı günlerde yenilenen kataloglarda ev tekstili, mutfak gereçleri, giyim ürünleri ve ev düzenlemeye yardımcı pratik ürünler de dikkat çekiyor. Özellikle 6 Kasım Cuma günü satışa çıkacak yeni ürünler alışveriş tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? 1, 3, 4 ve 6 Kasım 2026 BİM aktüel ürünler kataloglarında neler bulunuyor? İşte kasım ayının ilk haftasına özel kampanyalar ve katalogların ayrıntıları...
Kasım ayının ilk haftasında BİM'in aktüel ürün kampanyaları alışveriş tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Haftanın ilk fırsat ürünleri mağazalarda satışa çıkarken cuma ve pazar günlerine özel hazırlanan yeni kataloglar da belli oldu. Özellikle 6 Kasım Cuma günü raflara gelecek mutfak ve ev gereçleri öne çıkıyor. Düdüklü tencere ve tava setlerinden wok tavaya, üç katlı kurutmalıktan tekerlekli düzenleyici ve örgülü organizer çeşitlerine kadar birçok ürün tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler satışa sunulacak? İşte 3, 4, 6 ve 8 Kasım 2026 BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünler ve merak edilen tüm ayrıntılar...
BİM 3 KASIM SALI AKTÜEL KATALOĞU
Turna Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L 429 TL
Söke Hergün Buğday Unu 5 KG 115 TL
Osmancık Pirinç Efsane 5 kg 329 TL
Nohut Saban 2,5 kg 139 TL
Yerli Kırmızı Mercimek Saban 2,5 kg 179 TL
Pilakilik Piyazlık İri Kuru Fasulye Saban 1 kg 125 TL
Bulgur Çeşitleri Duru 1 kg 55 TL
Makarna Çeşitleri Mutlu 500 g 23,50 TL
Lavaş Tortilla Unlüx 720 g 64,50 TL
Glutensiz Bakliyat Makarna Çeşitleri Yayla 250 g 55 TL
Körili Noodle Ottomie 5x75 g 39,50 TL
Hamur Kabartma Tozu Dr. Oetker 20x10 g 49 TL
Şekerli Vanilin Dr. Oetker 20x5 g 36 TL
Akhisar Uslu Siyah Zeytin 321-380 Adet/Kg Kaanlar 900 g 149 TL
Aç Ye Ton Balığı Çeşitleri Dardanel 160 g 115 TL
Biber Salçası Çeşitleri Tat 1450 g 189 TL
Salatalık Turşusu Melis 2550 g 145 TL
Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri Un'aurora Olive 290 g 115 TL
Kapaklı Islak Mendil Ivory 25 TL
Doğada Çözünebilen Islak Havlu Family 59 TL
Bebek Bezi Sleepy Extra 399 TL
Hijyenik Ped Uzun Extra Orkid 109 TL
Hijyenik Ped Gece Extra Orkid 109 TL
Uzun Günlük Ped Orkid 109 TL
Desenli Peçete Queen 19,50 TL
Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili Family 45 TL
Tuvalet Kağıdı Blume 235 TL
Kağıt Havlu Blume 155 TL
Çek Al Mendil Maylo 3x150'li 99 TL
Yüzey Temizlik Havlusu Sleepy 78 TL
Klasik Çamaşır Suyu Ace 5 L 180 TL
Kuru Meyve Çeşitleri Perfect Delights 100 g 109 TL
Sütlü Çikolatalı Marshmallowlu ve Hindistan Cevizli Sandviç Bisküvi Coco Star 55 g 12 TL
Granola Bar Çeşitleri Züber 3x25 g 89 TL
Hindistan Cevizli Marshmallowlu Çikolatalı Kek Boombastic Fantastik 4x31 g 59 TL
Hindistan Cevizli Krema Bounty 200 g 149 TL
Hindistan Cevizli Bar Çikolata Ülker Cocostar 4x25 g 49 TL
Süt Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek Kinder Delice 39 g 25 TL
Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata Chocosweet 250 g 199 TL
Kakaolu / Limonlu Kek La Bottega Della 400 g 159 TL
Vanilya Aromalı Gofret Bifa 900 g 119 TL
Ezme Çeşitleri Fiskobirlik 300 g 199 TL
BİM 4 KASIM ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Nofrost Buzdolabı Key 490 NFS 35.450 TL
Nofrost Buzdolabı Key 300 NFE 22.900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BMS 17.900 TL
Kumtel Deposuz Su Aritma Cihazı HSA-103 7.500 TL
Moonlife 14 Sepetli Oyuncak Dolabı 2.550 TL
Buzdolabı Key 330 STE 19.900 TL
8 Kg Çamaşır Makinesi Key 810 CM 19.900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BM 15.900 TL
Akıllı Kedi Tuvaleti 12.900 TL
Moonlife Esse Kitaplıklı Çalışma Masası 3.650 TL
Moonlife Anver Kahve Köşesi Dolabı 3.950 TL
9 Kg Çamaşır Makinesi Key 910 CM 20.900 TL
8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 80 KM 16.900 TL
9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 90 KM 17.900 TL
Petmi Otomatik Su Pınarı 1.390 TL
Kameralı Akıllı Mama Kabı 2.900 TL
BİM 6 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Çift Kişilik Battaniye (~200x220 cm): 729 TL
Tek Kişilik Battaniye (~150x220 cm): 679 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti: 999 TL
Flanel Yastık Kılıfı (~50x70 cm, 2'li): 169 TL
Maisonette Bornoz (S/M/L/XL): 699 TL
Yüz Havlusu (~50x70 cm): 115 TL
El Havlusu (~30x50 cm): 69 TL
Molinella Welsoft Kırlent Kılıfı (~45x45 cm): 189 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi (~150x200 cm): 349 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi (~100x200 cm): 249 TL
Yastık Alezi (~50x70 cm, 2'li): 169 TL
Mutfak ve Ev GereçleriMutfak Önlüğü (~63x78 cm): 139 TL
Mutfak Havlusu Seti (~30x50 cm, 2'li): 119 TL
Fırın Eldiveni: 99 TL Baskılı Kumaş Çanta (~42x37 cm): 159 TL
Kapı Önü Paspası (~40x60 cm): 99 TL
Giyim ve İç GiyimErkek Kışlık Gömlek (2XL - 3XL): 299 TL
Erkek Boxer (S/M/L/XL): 199 TL
Kadın Askılı Atlet (S/M/L/XL): 129 TL
Erkek Çorap (2'li): 99 TL
Kadın Slip (S/M/L/XL, 2'li): 129 TL
English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1.990 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler (Tencere ~14 cm / Sahan ~16 cm): 549 TL
Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı (~24 cm): 349 TL
Mutfak Düzenleme ve Saklama ÜrünleriMetal Patates / Soğan Kabı: 299 TL
Metal Ekmek Kutusu (~34x18x14,5 cm): 259 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı (~375 cc): 89 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı (~720 cc): 119 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı (~1150 cc): 159 TL
LAV Derin Kilitli Saklama Kabı (~700 cc): 139 TL
Cam Züccaciye ÜrünleriZoey Su Bardağı (~315 cc, 3'lü): 139 TL
Tokyo Gravürlü Cam Kase (~1500 cc): 109 TL
Tokyo Gravürlü Cam Kase (~2600 cc): 149 TL
RAKLE Cam Su Bardağı (~315 cc, 3'lü): 139 TL
RAKLE Cam Meşrubat Bardağı (~360 cc, 3'lü): 159 TL
RAKLE Cam Kahve Yanı Su Bardağı (~135 cc, 6'lı): 189 TL
RAKLE Desenli Meşrubat Bardağı (~570 cc): 85 TL
Sunum ve Kahve TakımlarıDesenli Rimli Tepsi (~22x30 cm): 139 TL
Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti: 149 TL
Benante Desenli Kupa (~280 ml): 129 TL
Benante Desenli Kahve Fincan Takımı (~90 ml, 2'li): 319 TL
Okyanus Home Amber Cam Sıvı Sabunluk Seti (2'li): 219 TL
Berlin 2'li Düdüklü Tencere Seti (~3,5 + 7 L): 1.450 TL
Chef's Tava Seti (~24 + 28 cm): 649 TL
Chef's Wok Tava (~28 cm): 429 TL
Solingen Bıçak + Soyacak Seti (4'lü): 329 TL
Çelik Kesme Panosu (~30x40 cm): 629 TL
Bambu Sunumluk / Kesme Tahtası Çeşitleri: 139 TL
Akasya Kase (~20 cm): 329 TL
Benante Akasya Sunumluk Çeşitleri (Kare / Oval / Yuvarlak): 99 TL
Kesme Panosu (~33x24 cm): 109 TL
Tek Fiyat Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 79 TL
Tek Fiyat Silikon Mutfak Gereçleri: 45 TL
Düzenleme ve Ev Gereçleri3 Katlı Kurutmalık (~56x63x168 cm): 1.090 TL Benante Saplı Örgülü Organizer (~21x17x12 cm): 289 TL
Çekmece İçi Kaşıklık (~38x34,5x5 cm): 159 TL
Saklama Kabı Seti (~450 ml, 3'lü): 39 TL
Saklama Kabı Seti (~750 ml, 3'lü): 49 TL
Dikiş Kutusu (~6 L): 139 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu (~23 L): 219 TL
Tablet Mop Temizlik Seti: 219 TL
3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici: 259 TL
DAGi Pijam Takımı Kadın (Büyük Beden - 2XL, 3XL): 799 TL
Casilli Şardonlu Termal Tayt (M, L, XL): 419 TL
Pijama Takımı Kadın (Yumuşak Kumaş - S/M/L/XL): 449 TL
Casilli Lazer Kesim Sütyen (S/M/L/XL): 449 TL
Aksesuar, Ayakkabı ve Ev TerliğiAyakkabı Kadın (38, 39): 799 TL
Omuz Çantası Kadın (~43x32x12 cm): 349 TL
Ev Botu Kadın (37, 38, 39, 40): 249 TL
Terlik Kadın (37, 38, 39, 40): 229 TL
Pelüş Şapka Kadın: 159 TL
Kadın Eldiven (Dokunmatik Özellikli): 249 TL
Katlanabilir Pelüş Kulaklık: 129 TL
Şal (~50x185 cm): 229 TL
İç Giyim, Çorap ve AksesuarlarYumoş Çorap Çeşitleri Kadın: 69 TL
Soket Çorap Kadın (2'li): 79 TL
Articolo Çanta Aksesuarı: 139 TL
Articolo Anahtarlık: 89 TL
Düzenleme ve Bebek ÜrünleriDikiş Kutusu: 175 TL
Organizer Kutu: 249 TL
mamajoo Ortodontik Silikon Emzik (6ay+, 2'li): 159 TL
BİM 8 KASIM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
3 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.990 TL
Cam Set Üstü Ocak 3.990 TL
Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.500 TL
Elektrikli Süpürge Cyclone 4.990 TL
360 derece dönebilen 8'in 1 Bağlantı İstasyonu 2.490 TL
Şeffaf Tuş Tasarımlı RGB Klavye 1.290 TL
Narenciye Sıkacağı 1090 TL
LG 50 İnç QNED Aİ Miniled 4K Smart TV 32.500 TL
BİM 8 KASIM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
BİM 8 KASIM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU