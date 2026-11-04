SU ARITMA CİHAZI, YEMEK TAKIMI GELİYOR! BİM 3-4-6-8 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de bu Cuma ve Pazar günü neler satışa çıkacak?

Kasım ayının ilk haftasında BİM'in aktüel ürün kampanyaları alışveriş tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Haftanın ilk fırsat ürünleri mağazalarda satışa çıkarken cuma ve pazar günlerine özel hazırlanan yeni kataloglar da belli oldu. Özellikle 6 Kasım Cuma günü raflara gelecek mutfak ve ev gereçleri öne çıkıyor. Düdüklü tencere ve tava setlerinden wok tavaya, üç katlı kurutmalıktan tekerlekli düzenleyici ve örgülü organizer çeşitlerine kadar birçok ürün tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler satışa sunulacak? İşte 3, 4, 6 ve 8 Kasım 2026 BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünler ve merak edilen tüm ayrıntılar...