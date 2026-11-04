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        Haberler Bilgi Alışveriş SU ARITMA CİHAZI, YEMEK TAKIMI GELİYOR! BİM 3-4-6-8 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de bu Cuma ve Pazar günü neler satışa çıkacak?

        SU ARITMA CİHAZI, YEMEK TAKIMI GELİYOR! BİM 3-4-6-8 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de bu Cuma ve Pazar günü neler satışa çıkacak?

        Kasım ayının ilk haftasında BİM mağazalarında satışa sunulan aktüel ürünler, avantajlı alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. 3 Kasım Salı günü başlayan yeni kampanya döneminde kişisel bakım ürünlerinden bebek ihtiyaçlarına, atıştırmalıklardan temizlik malzemelerine kadar pek çok seçenek raflarda yerini alıyor. Hafta boyunca farklı günlerde yenilenen kataloglarda ev tekstili, mutfak gereçleri, giyim ürünleri ve ev düzenlemeye yardımcı pratik ürünler de dikkat çekiyor. Özellikle 6 Kasım Cuma günü satışa çıkacak yeni ürünler alışveriş tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? 1, 3, 4 ve 6 Kasım 2026 BİM aktüel ürünler kataloglarında neler bulunuyor? İşte kasım ayının ilk haftasına özel kampanyalar ve katalogların ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 10:41 Güncelleme:
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        1

        Kasım ayının ilk haftasında BİM'in aktüel ürün kampanyaları alışveriş tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Haftanın ilk fırsat ürünleri mağazalarda satışa çıkarken cuma ve pazar günlerine özel hazırlanan yeni kataloglar da belli oldu. Özellikle 6 Kasım Cuma günü raflara gelecek mutfak ve ev gereçleri öne çıkıyor. Düdüklü tencere ve tava setlerinden wok tavaya, üç katlı kurutmalıktan tekerlekli düzenleyici ve örgülü organizer çeşitlerine kadar birçok ürün tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler satışa sunulacak? İşte 3, 4, 6 ve 8 Kasım 2026 BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünler ve merak edilen tüm ayrıntılar...

        2

        BİM 3 KASIM SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Turna Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L 429 TL

        Söke Hergün Buğday Unu 5 KG 115 TL

        Osmancık Pirinç Efsane 5 kg 329 TL

        Nohut Saban 2,5 kg 139 TL

        Yerli Kırmızı Mercimek Saban 2,5 kg 179 TL

        Pilakilik Piyazlık İri Kuru Fasulye Saban 1 kg 125 TL

        Bulgur Çeşitleri Duru 1 kg 55 TL

        Makarna Çeşitleri Mutlu 500 g 23,50 TL

        Lavaş Tortilla Unlüx 720 g 64,50 TL

        Glutensiz Bakliyat Makarna Çeşitleri Yayla 250 g 55 TL

        Körili Noodle Ottomie 5x75 g 39,50 TL

        Hamur Kabartma Tozu Dr. Oetker 20x10 g 49 TL

        Şekerli Vanilin Dr. Oetker 20x5 g 36 TL

        Akhisar Uslu Siyah Zeytin 321-380 Adet/Kg Kaanlar 900 g 149 TL

        Aç Ye Ton Balığı Çeşitleri Dardanel 160 g 115 TL

        Biber Salçası Çeşitleri Tat 1450 g 189 TL

        Salatalık Turşusu Melis 2550 g 145 TL

        Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri Un'aurora Olive 290 g 115 TL

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        Kapaklı Islak Mendil Ivory 25 TL

        Doğada Çözünebilen Islak Havlu Family 59 TL

        Bebek Bezi Sleepy Extra 399 TL

        Hijyenik Ped Uzun Extra Orkid 109 TL

        Hijyenik Ped Gece Extra Orkid 109 TL

        Uzun Günlük Ped Orkid 109 TL

        Desenli Peçete Queen 19,50 TL

        Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili Family 45 TL

        Tuvalet Kağıdı Blume 235 TL

        Kağıt Havlu Blume 155 TL

        Çek Al Mendil Maylo 3x150'li 99 TL

        Yüzey Temizlik Havlusu Sleepy 78 TL

        Klasik Çamaşır Suyu Ace 5 L 180 TL

        4

        Kuru Meyve Çeşitleri Perfect Delights 100 g 109 TL

        Sütlü Çikolatalı Marshmallowlu ve Hindistan Cevizli Sandviç Bisküvi Coco Star 55 g 12 TL

        Granola Bar Çeşitleri Züber 3x25 g 89 TL

        Hindistan Cevizli Marshmallowlu Çikolatalı Kek Boombastic Fantastik 4x31 g 59 TL

        Hindistan Cevizli Krema Bounty 200 g 149 TL

        Hindistan Cevizli Bar Çikolata Ülker Cocostar 4x25 g 49 TL

        Süt Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek Kinder Delice 39 g 25 TL

        Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata Chocosweet 250 g 199 TL

        Kakaolu / Limonlu Kek La Bottega Della 400 g 159 TL

        Vanilya Aromalı Gofret Bifa 900 g 119 TL

        Ezme Çeşitleri Fiskobirlik 300 g 199 TL

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        BİM 4 KASIM ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

        Nofrost Buzdolabı Key 490 NFS 35.450 TL

        Nofrost Buzdolabı Key 300 NFE 22.900 TL

        4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BMS 17.900 TL

        Kumtel Deposuz Su Aritma Cihazı HSA-103 7.500 TL

        Moonlife 14 Sepetli Oyuncak Dolabı 2.550 TL

        Buzdolabı Key 330 STE 19.900 TL

        8 Kg Çamaşır Makinesi Key 810 CM 19.900 TL

        4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BM 15.900 TL

        Akıllı Kedi Tuvaleti 12.900 TL

        Moonlife Esse Kitaplıklı Çalışma Masası 3.650 TL

        Moonlife Anver Kahve Köşesi Dolabı 3.950 TL

        9 Kg Çamaşır Makinesi Key 910 CM 20.900 TL

        8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 80 KM 16.900 TL

        9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi Key 90 KM 17.900 TL

        Petmi Otomatik Su Pınarı 1.390 TL

        Kameralı Akıllı Mama Kabı 2.900 TL

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        BİM 6 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Çift Kişilik Battaniye (~200x220 cm): 729 TL

        Tek Kişilik Battaniye (~150x220 cm): 679 TL

        Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti: 999 TL

        Flanel Yastık Kılıfı (~50x70 cm, 2'li): 169 TL

        Maisonette Bornoz (S/M/L/XL): 699 TL

        Yüz Havlusu (~50x70 cm): 115 TL

        El Havlusu (~30x50 cm): 69 TL

        Molinella Welsoft Kırlent Kılıfı (~45x45 cm): 189 TL

        Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi (~150x200 cm): 349 TL

        Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi (~100x200 cm): 249 TL

        Yastık Alezi (~50x70 cm, 2'li): 169 TL

        Mutfak ve Ev GereçleriMutfak Önlüğü (~63x78 cm): 139 TL

        Mutfak Havlusu Seti (~30x50 cm, 2'li): 119 TL

        Fırın Eldiveni: 99 TL Baskılı Kumaş Çanta (~42x37 cm): 159 TL

        Kapı Önü Paspası (~40x60 cm): 99 TL

        Giyim ve İç GiyimErkek Kışlık Gömlek (2XL - 3XL): 299 TL

        Erkek Boxer (S/M/L/XL): 199 TL

        Kadın Askılı Atlet (S/M/L/XL): 129 TL

        Erkek Çorap (2'li): 99 TL

        Kadın Slip (S/M/L/XL, 2'li): 129 TL

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        English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1.990 TL

        Tek Fiyat Emaye Ürünler (Tencere ~14 cm / Sahan ~16 cm): 549 TL

        Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı (~24 cm): 349 TL

        Mutfak Düzenleme ve Saklama ÜrünleriMetal Patates / Soğan Kabı: 299 TL

        Metal Ekmek Kutusu (~34x18x14,5 cm): 259 TL

        LAV Kilitli Saklama Kabı (~375 cc): 89 TL

        LAV Kilitli Saklama Kabı (~720 cc): 119 TL

        LAV Kilitli Saklama Kabı (~1150 cc): 159 TL

        LAV Derin Kilitli Saklama Kabı (~700 cc): 139 TL

        Cam Züccaciye ÜrünleriZoey Su Bardağı (~315 cc, 3'lü): 139 TL

        Tokyo Gravürlü Cam Kase (~1500 cc): 109 TL

        Tokyo Gravürlü Cam Kase (~2600 cc): 149 TL

        RAKLE Cam Su Bardağı (~315 cc, 3'lü): 139 TL

        RAKLE Cam Meşrubat Bardağı (~360 cc, 3'lü): 159 TL

        RAKLE Cam Kahve Yanı Su Bardağı (~135 cc, 6'lı): 189 TL

        RAKLE Desenli Meşrubat Bardağı (~570 cc): 85 TL

        Sunum ve Kahve TakımlarıDesenli Rimli Tepsi (~22x30 cm): 139 TL

        Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti: 149 TL

        Benante Desenli Kupa (~280 ml): 129 TL

        Benante Desenli Kahve Fincan Takımı (~90 ml, 2'li): 319 TL

        Okyanus Home Amber Cam Sıvı Sabunluk Seti (2'li): 219 TL

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        Berlin 2'li Düdüklü Tencere Seti (~3,5 + 7 L): 1.450 TL

        Chef's Tava Seti (~24 + 28 cm): 649 TL

        Chef's Wok Tava (~28 cm): 429 TL

        Solingen Bıçak + Soyacak Seti (4'lü): 329 TL

        Çelik Kesme Panosu (~30x40 cm): 629 TL

        Bambu Sunumluk / Kesme Tahtası Çeşitleri: 139 TL

        Akasya Kase (~20 cm): 329 TL

        Benante Akasya Sunumluk Çeşitleri (Kare / Oval / Yuvarlak): 99 TL

        Kesme Panosu (~33x24 cm): 109 TL

        Tek Fiyat Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 79 TL

        Tek Fiyat Silikon Mutfak Gereçleri: 45 TL

        Düzenleme ve Ev Gereçleri3 Katlı Kurutmalık (~56x63x168 cm): 1.090 TL Benante Saplı Örgülü Organizer (~21x17x12 cm): 289 TL

        Çekmece İçi Kaşıklık (~38x34,5x5 cm): 159 TL

        Saklama Kabı Seti (~450 ml, 3'lü): 39 TL

        Saklama Kabı Seti (~750 ml, 3'lü): 49 TL

        Dikiş Kutusu (~6 L): 139 TL

        Çok Amaçlı Kapaklı Kutu (~23 L): 219 TL

        Tablet Mop Temizlik Seti: 219 TL

        3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici: 259 TL

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        DAGi Pijam Takımı Kadın (Büyük Beden - 2XL, 3XL): 799 TL

        Casilli Şardonlu Termal Tayt (M, L, XL): 419 TL

        Pijama Takımı Kadın (Yumuşak Kumaş - S/M/L/XL): 449 TL

        Casilli Lazer Kesim Sütyen (S/M/L/XL): 449 TL

        Aksesuar, Ayakkabı ve Ev TerliğiAyakkabı Kadın (38, 39): 799 TL

        Omuz Çantası Kadın (~43x32x12 cm): 349 TL

        Ev Botu Kadın (37, 38, 39, 40): 249 TL

        Terlik Kadın (37, 38, 39, 40): 229 TL

        Pelüş Şapka Kadın: 159 TL

        Kadın Eldiven (Dokunmatik Özellikli): 249 TL

        Katlanabilir Pelüş Kulaklık: 129 TL

        Şal (~50x185 cm): 229 TL

        İç Giyim, Çorap ve AksesuarlarYumoş Çorap Çeşitleri Kadın: 69 TL

        Soket Çorap Kadın (2'li): 79 TL

        Articolo Çanta Aksesuarı: 139 TL

        Articolo Anahtarlık: 89 TL

        Düzenleme ve Bebek ÜrünleriDikiş Kutusu: 175 TL

        Organizer Kutu: 249 TL

        mamajoo Ortodontik Silikon Emzik (6ay+, 2'li): 159 TL

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        BİM 8 KASIM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

        3 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.990 TL

        Cam Set Üstü Ocak 3.990 TL

        Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.500 TL

        Elektrikli Süpürge Cyclone 4.990 TL

        360 derece dönebilen 8'in 1 Bağlantı İstasyonu 2.490 TL

        Şeffaf Tuş Tasarımlı RGB Klavye 1.290 TL

        Narenciye Sıkacağı 1090 TL

        LG 50 İnç QNED Aİ Miniled 4K Smart TV 32.500 TL

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        BİM 8 KASIM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

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        BİM 8 KASIM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

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