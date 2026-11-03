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        Haberler Bilgi Alışveriş Su Sebili, Elektronik Çakmak, Blender geliyor! A101 5 Kasım 2026 Aldın Aldın kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünleri Perşembe günü satışa çıkıyor!

        Su Sebili, Elektronik Çakmak, Blender geliyor! A101 5 Kasım 2026 Aldın Aldın kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünleri Perşembe günü satışa çıkıyor!

        A101'in 5 Kasım 2026 Perşembe günü satışa sunmaya hazırlandığı Aldın Aldın ürünleri, yeni haftanın indirimlerini takip eden tüketicilerin ilgisini çekti. Elektronik eşyalardan ev yaşam ürünlerine, küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok farklı seçenek bu haftanın aktüel kataloğunda bir araya geliyor. Televizyon, beyaz eşya ve elektrikli bisiklet gibi yüksek fiyatlı ürünlerin yanı sıra koltuk ve halı yıkama makinesi, cyclone süpürge, filtre kahve makinesi, çelik termos ve tencere setleri de alışveriş listelerinde öne çıkıyor. Ev tekstili çeşitleri ve katlanır yataklı koltuk da katalogda dikkat çeken diğer ürünler arasında yer alıyor. Peki, A101'de bu perşembe hangi ürünler raflarda olacak? 5 Kasım 2026 A101 Aldın Aldın kataloğunda neler var? İşte haftanın aktüel ürünleri ve alışveriş öncesinde merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 17:29 Güncelleme:
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        1

        Kasım ayının ilk haftasında A101'in yeni aktüel ürün kampanyası alışveriş gündemindeki yerini aldı. 5 Kasım 2026 Perşembe günü başlayacak Aldın Aldın fırsatlarında evini yenilemek, elektronik eşya almak veya günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyenleri birbirinden farklı ürünler bekliyor. Bu haftanın kataloğunda televizyon, beyaz eşya ve elektrikli bisiklet gibi ürünlerin yanı sıra ev temizliğini kolaylaştıran makineler ve mutfakta kullanılabilecek çeşitli ekipmanlar da bulunuyor. Koltuk ve halı yıkama makinesi, cyclone süpürge, filtre kahve makinesi, çelik termos, tencere setleri ve katlanır yataklı koltuk ise en çok merak edilen ürünler arasında yer alıyor. Peki, 5 Kasım A101 kataloğunda hangi ürünler var? Bu perşembe A101 raflarında neler satışa çıkacak? İşte 5 Kasım 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu ve haftanın alışveriş fırsatları...

        2

        A101 5 KASIM ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

        65" 4K UHD VIDAA TV 30.999 TL

        Bluetooth Kulaklık 999 TL

        55" 4K UHD VIDAA TV 21.999 TL

        LED Ampul 8 W 79,50 TL

        Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 499 TL

        3

        8 KG Çamaşır Makinesi 22.999 TL

        Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 9.499 TL

        Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 9.299 TL

        Bulaşık Makinesi 15.999 TL

        4

        Ultrasonik Hava Nemlendirici 1.099 TL

        Duvar Tipi Isıtıcı 1.999 TL

        Dekoratif Şarjlı Masa Lambası 399 TL

        Buharlı Kırışıklık Giderici 1.199 TL

        Saç Düzleştirici Fırça 899 TL

        Filtre Kahve Makinesi 1.199 TL

        Su Isıtıcı 999 TL

        Cyclone Süpürge 4.999 TL

        Izgara ve Tost Makinesi 999 TL

        5

        VB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TL

        GPX Demon GR250R Motosiklet 179.990 TL

        RSX7 150CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL

        Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 469 TL

        6

        18 Parça Porselen Yemek Takımı 1.999 TL

        Orta Boy Çelik Çaydanlık 1.199 TL

        2 Kişilik Porselen Fincan Takımı 299 TL

        20 cm Çelik Derin Tencere 699 TL

        Kayık Tabak 2'li 479 TL

        24 cm Çelik Basık Tencere 799 TL

        Seramik Pasta Tabağı 4'lü 299 TL

        Desenli Cam Sunumluk 229 TL

        4 Parça Maşa Seti 219 TL

        Pipetli Çelik Termos 689 TL

        Kapaklı Hamur Leğeni 2'li 299 TL

        7

        Oyuncak Pilli Robot 549 TL

        Uzaktan Kumandalı Buggy 899 TL

        Hot Wheels The Hot Ones Oyun Seti 1.399 TL

        Kutu Oyunu Stick Game 189,50 TL

        Türkiye Haritası Puzzle 129,50 TL

        Duygular Kitabı 99,50 TL

        İş Araçları 3'lü 209 TL

        Sprey Boyama Kalemi 12 Kalemli 599 TL

        8

        Oyuncak Barbie Balerin Bebek 349 TL

        Kabartmalı 3D Sticker 59,50 TL

        Kilitli Hatıra Defteri+Sulu Jel Kalem Seti 179,50 TL

        Lisanslı Yastık Kılıfı Seti 229 TL

        Lisanslı Kırlent 199 TL

        Lisanslı Çocuk Ev Botu 279 TL

        9

        Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.999 TL

        80*150 cm Pamuklu Desenli Halı 549 TL

        Çift Kişilik Alez 729 TL

        Tek Kişilik Alez 579 TL

        Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu 69,50 TL

        Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu 79,50 TL

        Çift Kişilik Yorgan 599 TL

        Tek Kişilik Yorgan 499 TL

        10

        Kakaolu Fındık 169,50 TL

        Karamelli Sütlü Çİkolata 99 TL

        Çikolatalı Gofret 18 TL

        11

        Elma ve Tarçın Soslu Kurabiye 40 TL

        Portakallı Jöleli Bisküvi 52,50 TL

        Kakao Kaplamalı Fındıklı Gofret 10 TL

        Hindistan Cevizli Bar 8,50 TL

        12

        Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 KG 269 TL

        Laktozsuz Kefir 250 ml 59,50 TL

        Bulgur 1 KG 55 TL

        Ginger Mix 199,50 TL

        Dondurulmuş Parmak Patates 1 KG 155 TL

        Dondurulmuş Mantı 1 KG 129,50 TL

        13

        Mikrofiber Oto Kurulama Bezi 179,50 TL

        Kajal Göz Kalemi 139 TL

        Maskara 369 TL

        Renkli Dudak Balmı 349 TL

        Micellar Makyaj Temizleme Suyu 149,50 TL

        Canlandırıcı Yüz Temizleme Jeli 129,50 TL

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        #A101
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