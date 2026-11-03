Su Sebili, Elektronik Çakmak, Blender geliyor! A101 5 Kasım 2026 Aldın Aldın kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünleri Perşembe günü satışa çıkıyor!
A101'in 5 Kasım 2026 Perşembe günü satışa sunmaya hazırlandığı Aldın Aldın ürünleri, yeni haftanın indirimlerini takip eden tüketicilerin ilgisini çekti. Elektronik eşyalardan ev yaşam ürünlerine, küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok farklı seçenek bu haftanın aktüel kataloğunda bir araya geliyor. Televizyon, beyaz eşya ve elektrikli bisiklet gibi yüksek fiyatlı ürünlerin yanı sıra koltuk ve halı yıkama makinesi, cyclone süpürge, filtre kahve makinesi, çelik termos ve tencere setleri de alışveriş listelerinde öne çıkıyor. Ev tekstili çeşitleri ve katlanır yataklı koltuk da katalogda dikkat çeken diğer ürünler arasında yer alıyor. Peki, A101'de bu perşembe hangi ürünler raflarda olacak? 5 Kasım 2026 A101 Aldın Aldın kataloğunda neler var? İşte haftanın aktüel ürünleri ve alışveriş öncesinde merak edilen ayrıntılar...
Kasım ayının ilk haftasında A101'in yeni aktüel ürün kampanyası alışveriş gündemindeki yerini aldı. 5 Kasım 2026 Perşembe günü başlayacak Aldın Aldın fırsatlarında evini yenilemek, elektronik eşya almak veya günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyenleri birbirinden farklı ürünler bekliyor. Bu haftanın kataloğunda televizyon, beyaz eşya ve elektrikli bisiklet gibi ürünlerin yanı sıra ev temizliğini kolaylaştıran makineler ve mutfakta kullanılabilecek çeşitli ekipmanlar da bulunuyor. Koltuk ve halı yıkama makinesi, cyclone süpürge, filtre kahve makinesi, çelik termos, tencere setleri ve katlanır yataklı koltuk ise en çok merak edilen ürünler arasında yer alıyor. Peki, 5 Kasım A101 kataloğunda hangi ürünler var? Bu perşembe A101 raflarında neler satışa çıkacak? İşte 5 Kasım 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu ve haftanın alışveriş fırsatları...
A101 5 KASIM ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
65" 4K UHD VIDAA TV 30.999 TL
Bluetooth Kulaklık 999 TL
55" 4K UHD VIDAA TV 21.999 TL
LED Ampul 8 W 79,50 TL
Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 499 TL
8 KG Çamaşır Makinesi 22.999 TL
Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 9.499 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 9.299 TL
Bulaşık Makinesi 15.999 TL
Ultrasonik Hava Nemlendirici 1.099 TL
Duvar Tipi Isıtıcı 1.999 TL
Dekoratif Şarjlı Masa Lambası 399 TL
Buharlı Kırışıklık Giderici 1.199 TL
Saç Düzleştirici Fırça 899 TL
Filtre Kahve Makinesi 1.199 TL
Su Isıtıcı 999 TL
Cyclone Süpürge 4.999 TL
Izgara ve Tost Makinesi 999 TL
VB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TL
GPX Demon GR250R Motosiklet 179.990 TL
RSX7 150CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL
Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 469 TL
18 Parça Porselen Yemek Takımı 1.999 TL
Orta Boy Çelik Çaydanlık 1.199 TL
2 Kişilik Porselen Fincan Takımı 299 TL
20 cm Çelik Derin Tencere 699 TL
Kayık Tabak 2'li 479 TL
24 cm Çelik Basık Tencere 799 TL
Seramik Pasta Tabağı 4'lü 299 TL
Desenli Cam Sunumluk 229 TL
4 Parça Maşa Seti 219 TL
Pipetli Çelik Termos 689 TL
Kapaklı Hamur Leğeni 2'li 299 TL
Oyuncak Pilli Robot 549 TL
Uzaktan Kumandalı Buggy 899 TL
Hot Wheels The Hot Ones Oyun Seti 1.399 TL
Kutu Oyunu Stick Game 189,50 TL
Türkiye Haritası Puzzle 129,50 TL
Duygular Kitabı 99,50 TL
İş Araçları 3'lü 209 TL
Sprey Boyama Kalemi 12 Kalemli 599 TL
Oyuncak Barbie Balerin Bebek 349 TL
Kabartmalı 3D Sticker 59,50 TL
Kilitli Hatıra Defteri+Sulu Jel Kalem Seti 179,50 TL
Lisanslı Yastık Kılıfı Seti 229 TL
Lisanslı Kırlent 199 TL
Lisanslı Çocuk Ev Botu 279 TL
Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.999 TL
80*150 cm Pamuklu Desenli Halı 549 TL
Çift Kişilik Alez 729 TL
Tek Kişilik Alez 579 TL
Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu 69,50 TL
Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu 79,50 TL
Çift Kişilik Yorgan 599 TL
Tek Kişilik Yorgan 499 TL
Kakaolu Fındık 169,50 TL
Karamelli Sütlü Çİkolata 99 TL
Çikolatalı Gofret 18 TL
Elma ve Tarçın Soslu Kurabiye 40 TL
Portakallı Jöleli Bisküvi 52,50 TL
Kakao Kaplamalı Fındıklı Gofret 10 TL
Hindistan Cevizli Bar 8,50 TL
Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 KG 269 TL
Laktozsuz Kefir 250 ml 59,50 TL
Bulgur 1 KG 55 TL
Ginger Mix 199,50 TL
Dondurulmuş Parmak Patates 1 KG 155 TL
Dondurulmuş Mantı 1 KG 129,50 TL