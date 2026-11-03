Su Sebili, Elektronik Çakmak, Blender geliyor! A101 5 Kasım 2026 Aldın Aldın kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünleri Perşembe günü satışa çıkıyor!

Kasım ayının ilk haftasında A101'in yeni aktüel ürün kampanyası alışveriş gündemindeki yerini aldı. 5 Kasım 2026 Perşembe günü başlayacak Aldın Aldın fırsatlarında evini yenilemek, elektronik eşya almak veya günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyenleri birbirinden farklı ürünler bekliyor. Bu haftanın kataloğunda televizyon, beyaz eşya ve elektrikli bisiklet gibi ürünlerin yanı sıra ev temizliğini kolaylaştıran makineler ve mutfakta kullanılabilecek çeşitli ekipmanlar da bulunuyor. Koltuk ve halı yıkama makinesi, cyclone süpürge, filtre kahve makinesi, çelik termos, tencere setleri ve katlanır yataklı koltuk ise en çok merak edilen ürünler arasında yer alıyor. Peki, 5 Kasım A101 kataloğunda hangi ürünler var? Bu perşembe A101 raflarında neler satışa çıkacak? İşte 5 Kasım 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu ve haftanın alışveriş fırsatları...