Su yarımküreye göre ters mi dönüyor! İlke gerçek ama evdeki giderde işlemiyor

CORİOLİS ETKİSİ NEDİR VE HAREKETİ NEDEN SAPTIRIYOR?

Dünya kendi ekseninde dönerken yüzeyde ilerleyen bir hava ya da su kütlesinin altındaki zemin her yerde aynı hızda dönmüyor. Bu yüzden hareket eden şey, yolundan eğriliyormuş gibi görünüyor.

Hız farkının nedeni coğrafya. Ekvatora yakın bir nokta kutuplara yakın bir noktadan daha hızlı hareket ediyor, çünkü aynı 24 saat içinde tamamlaması gereken çember çok daha büyük.

Tek başına bakıldığında ortaya çıkan sapma küçük kalıyor. Hava sistemlerinin ve okyanus akıntılarının kat ettiği çok büyük mesafelerde ise birikiyor ve sonucu değiştirecek boyuta ulaşıyor.