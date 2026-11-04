SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?

Süper Loto'da büyük ikramiyenin devredip devretmediği, çekilişte 6 numaranın tamamını doğru tahmin eden kişi bulunup bulunmadığına göre belirleniyor. 1 Kasım 2026 Pazar günü yapılan önceki çekilişte 6 bilen çıkmamış ve 812 milyon 344 bin 606 lira 75 kuruşluk büyük ikramiye sonraki çekilişe devretmişti. 3 Kasım tarihli çekilişin ikramiye sonucu ise resmi sonuç bülteninin yayımlanmasıyla kesinleşecek.