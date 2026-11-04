Süper Loto sonuçları açıklandı! 3 Kasım 2026 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama
Süper Loto'da 3 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilen çekilişin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Haftanın merakla beklenen çekilişinde 6 şanslı numaranın hangileri olduğu araştırılıyor. Yeni çekilişle birlikte ikramiye tutarının devredip devretmediği merak ediliyor. Peki, 3 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 3 Kasım 2026 Salı Süper Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranına...
Milli Piyango Online tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. 3 Kasım Salı günü yapılan çekilişin ardından kupon sahipleri kazanan numaraları kontrol etmek için sonuç ekranına yöneldi. Çekilişte 6 bilen olup olmadığı, büyük ikramiyenin devredip devretmediğini belirleyecek. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye devretti mi? İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...
3 KASIM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
3 Kasım 2026 Salı günü Süper Loto sonuçları açıklandı.
3 Kasım Süper Loto kazanan numaralar:
17 -27 -32 - 39 - 54 - 60
Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye (831.078.908,1) bir sonraki çekilişe devretti.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kupon bilgileriyle sorgulama yapabiliyor. Ayrıca çekilişte açıklanan numaraları kuponlarıyla karşılaştırarak ikramiye durumlarını kolayca kontrol edebiliyor
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Süper Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor. Çekilişler salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online üzerinden ilan ediliyor.
SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?
Süper Loto'da büyük ikramiyenin devredip devretmediği, çekilişte 6 numaranın tamamını doğru tahmin eden kişi bulunup bulunmadığına göre belirleniyor. 1 Kasım 2026 Pazar günü yapılan önceki çekilişte 6 bilen çıkmamış ve 812 milyon 344 bin 606 lira 75 kuruşluk büyük ikramiye sonraki çekilişe devretmişti. 3 Kasım tarihli çekilişin ikramiye sonucu ise resmi sonuç bülteninin yayımlanmasıyla kesinleşecek.