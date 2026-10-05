Süper Loto sonuçları açıklandı: 4 Ekim 2026 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Süper Loto'da 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişin ardından sonuçlar açıklandı. Kuponlarını kontrol eden vatandaşlar, 6 bilen çıkıp çıkmadığını ve diğer ikramiye kategorilerinde kazanan olup olmadığını araştırıyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden erişime açılırken vatandaşlar kazandıran numaraları kuponlarıyla karşılaştırabiliyor. Peki 4 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar ne oldu? İşte 4 Ekim 2026 Pazar Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...
Süper Loto'nun 4 Ekim 2026 tarihli çekilişi tamamlandı. Haftada üç gün gerçekleştirilen çekilişin ardından kupon sahipleri Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto sonuçlarını sorgulayabiliyor. Çekilişin ardından 6 bilen talihli olup olmadığı ve ikramiyenin devredip devretmediği de araştırılmaya başlandı. Peki 4 Ekim Süper Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte 4 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları, kazandıran numaralar ve sorgulama ekranı...
4 EKİM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI
4 Ekim 2026 Pazar günü yapılan Süper Loto çekilişi tamamlandı. Çekiliş sonucunda haftanın kazandıran numaraları belli olurken kupon sahipleri sonuçlarını sorgulamaya başladı.
4 EKİM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI
4 Ekim Pazar günü yapılan Süper Loto çekilişi tamamlandı. Çekilişte 60 sayı arasından 6 kazandıran numara belirlendi.
İşte Süper Loto sonuçları
9 - 17 - 31 - 34 - 51 - 55
Süper Loto'da büyük ikramiye (613.687.725,2 ₺) devretti!
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kupon bilgileriyle sorgulama yapabiliyor. Ayrıca çekilişte açıklanan numaraları kuponlarıyla karşılaştırarak ikramiye durumlarını kolayca kontrol edebiliyor
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Süper Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor. Çekilişler salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online üzerinden ilan ediliyor.