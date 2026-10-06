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        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Ekim Salı Süper Loto sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Ekim Salı Süper Loto sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları, 6 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilen çekilişin ardından açıklandı. Haftanın Salı çekilişinde 1 ile 60 arasındaki sayılar arasından belirlenen kazanan numaralar merakla araştırılıyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri sorgulanabilecek. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği de çekiliş sonrasında belli oldu. "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "6 Ekim Süper Loto sonucu" aramaları çekiliş sonrasında yoğunluk kazandı. İşte 6 Ekim Salı Süper Loto sonuçları ve Milli Piyango Online Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 21:36 Güncelleme:
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        6 Ekim 2026 Salı günü yapılan Süper Loto çekilişinin ardından gözler kazanan numaralara çevrildi. Süper Loto'da çekiliş sonucunda belirlenen altı numarayı doğru tahmin eden oyuncu büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Çekilişin ardından 5, 4, 3 ve 2 bilenlerin kazanacağı ikramiye tutarları da belli oldu. Peki 6 Ekim 2026 Salı Süper Loto sonuçları neler, kazanan numaralar hangileri? İşte Süper Loto 6 Ekim 2026 sonuçları, kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı.

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        6 EKİM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        6 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından kazanan numaralar açıklandı

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        SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 EKİM 2026

        6 Ekim 2026 Süper Loto çekilişinde çıkan numaralar

        7 - 14 - 20 - 43 - 46 - 56

        4

        SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor.

        Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        #süper loto sonuçları
        #Süper Loto
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