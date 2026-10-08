Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Ekim 2026 Süper Loto sonucu sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları, 8 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişin ardından şans oyunu takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye heyecanı yaşandı. Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden sonuç sorgulama ekranından kontrol edilebiliyor. Çekilişte 6 bilen olup olmadığı ve büyük ikramiyenin devredip devretmediği de sonuçların ardından netleşti. Peki 8 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar neler? İşte 8 Ekim Perşembe Süper Loto sonuçları...
Süper Loto'nun 8 Ekim 2026 Perşembe günü yapılan çekilişinin ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. Çekilişi takip eden vatandaşlar kuponlarında bulunan numaraları sonuçlarla karşılaştırmak için araştırmalarını sürdürüyor. Süper Loto'da 2, 3, 4, 5 ve 6 bilenlerin kazanacağı ikramiye tutarları çekiliş sonrasında belli oluyor. Sonuçlar Milli Piyango Online'ın resmi çekiliş sonuçları ekranı üzerinden de sorgulanabiliyor. Peki 8 Ekim Süper Loto sonucu nasıl ve nereden sorgulanır? İşte Milli Piyango Online Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...
8 EKİM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI
8 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından gözler kazanan numaralara çevrildi. Çekiliş sonucunda çıkan 6 numara, ikramiye kategorileri ve kazanan kişi sayıları sonuç ekranında yer alıyor.
8 Ekim 2026 Süper Loto kazanan numaraları:
SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 EKİM 2026
8 Ekim 2026 Süper Loto çekilişinde çıkan numaralar:
11 - 16 - 21 - 36 - 39 - 58
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor.
Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.