Süper Loto sonuçları açıklandı 15 Kasım Pazar! Milli Piyango Online ile Süper Loto sonucu sorgulama ekranı
Süper Loto'da haftanın merakla beklenen çekilişi 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve kaç kişinin ikramiye kazandığı araştırılmaya başlandı. Çekilişe katılanlar, ellerindeki biletleri kontrol etmek için sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Peki, 15 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl sorgulanır, büyük ikramiye devretti mi? İşte Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...
Süper Loto'nun 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından gözler haftanın kazandıran numaralarına ve ikramiye dağılımına çevrildi. Bilet satın alan vatandaşlar, 6 bilen talihli çıkıp çıkmadığını ve büyük ikramiyenin devredip devretmediğini öğrenmek istiyor. Peki, 15 Kasım Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulaması nasıl yapılır? İşte Süper Loto bilet sorgulama ekranı...
15 KASIM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Milli Piyango tarafından 15 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenen Süper Loto çekilişi sona erdi. Çekilişin tamamlanmasının ardından haftanın kazandıran numaraları ilan edildi.
Süper Loto oynayan vatandaşlar, açıklanan sonuçlar üzerinden biletlerini kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.
SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR 15 KASIM 2026
15 Kasım 2026 Pazar Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:
7 - 24 - 38 - 40 - 53 - 54
Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye (933.404.006,63 ₺) devretti...
SÜPER LOTO 6 BİLEN ÇIKTI MI, BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?
Süper Loto çekilişinin ardından en çok merak edilen konuların başında 6 bilen talihlinin çıkıp çıkmadığı geliyor. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı, kaç kişinin farklı kategorilerde ikramiye kazandığı ve ödül tutarları belli oldu.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor. Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin! Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.