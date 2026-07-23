Sürücü Belgesi iptal olanlar dikkat: kurallar değişti! Yeniden sürücü belgesi nasıl alınır?
Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliği öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Düzenleme ile birlikte ehliyet iptalleri ile ilgili kurallar değişti. Ayrıca iptal edilen ehliyetlerin yeniden alınmasıyla ilgili de süreç değişti. Peki, sürücü belgesi iptal olanlar yeni sürücü belgesini nasıl alabilecekler? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 10:52 Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılıyor.
Buna göre, ilk defa sürücü belgesi alanlar ile sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek.
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SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL OLANLAR NASIL YENİDEN ALACAK?
Sürcü belgesi iptal olanlar tıpkı daha önce hiç sürücü belgesi almamış gibi kursa başvurup ardından sınava girerek sürücü belgesi alacaklar.
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