Sürücü Belgesi iptal olanlar dikkat: kurallar değişti! Yeniden sürücü belgesi nasıl alınır?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılıyor.

Buna göre, ilk defa sürücü belgesi alanlar ile sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek.