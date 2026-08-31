TOGG T6X NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? 2026 Yeni TOGG T6X satış fiyatı ne kadar olacak, özellikleri neler?

TOGG T6X DAHA UYGUN FİYATLI OLACAK

TOGG, T10X ve T10F'nin ardından T6X'i daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmak amacıyla geliştiriyor. Yeni modelin daha erişilebilir bir fiyat seviyesinde sunulması planlanırken, kampanya seçenekleri üzerinde de çalışmaların sürdüğü açıklandı. Fuat Tosyalı, T6X'in mevcut fiyatlara kıyasla çok daha hesaplı olacağını ve buna uygun kampanya süreçlerinin de olacağını belirtti.