TOGG T6X NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? 2026 Yeni TOGG T6X satış fiyatı ne kadar olacak, özellikleri neler?
TOGG T6X satış fiyatı, özellikleri ve satış tarihi, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın son dakika açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. Yeni modelin özellikleriyle daha geniş kullanıcı kitlesine hitap edeceğini vurgulayan Tosyalı, yerli otomobilin mevcut piyasa şartlarına göre daha erişilebilir bir fiyatla sunulacağına dikkat çekti. Peki, TOGG T6X ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak ve özellikleri neler? İşte, 2026 TOGG T6X satış tarihi, fiyatı ve özellikleri hakkında tüm merak edilenler…
Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG, T6X modelini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. TOGG yeni modeli T6X için satış ve teslimat takvimi, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın açıklamalarının ardından netleşti. Yeni TOGG T6X satış fiyatı araştırılırken, aracın teknik özellikleri ve tasarım detaylarına ilişkin yeni bilgilerin de ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor. Peki, TOGG T6X satış tarihi ne zaman, özellikleri neler? İşte, TOGG T6X satış fiyatı, özellikleri ve satış tarihine ilişkin detaylar…
TOGG T6X NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Fuat Tosyalı, T6X için Haziran 2027'de talep toplamaya başlanacağını açıkladı. Planlamaya göre araçların Haziran 2027'nin sonundan itibaren kullanıcılarına sevk edilmesi hedefleniyor.
TOGG T6X ÖZELLİKLERİ NELER?
TOGG'un yeni modeli T6X'in teknik özellikleri ve donanım detayları henüz resmi olarak açıklanmadı. İlk prototipi görücüye çıkan aracın geliştirme süreci devam ederken, tasarım ve teknik özelliklere ilişkin ayrıntıların ilerleyen dönemde açıklanması bekleniyor.
TOGG T6X FİYATI NE KADAR OLACAK?
T6X için daha önce gündeme gelen 1 milyon 300 bin TL seviyesindeki fiyat hedefinde değişiklik olmadığı belirtildi. Tosyalı, yılın başında açıklanan hedeflerin korunduğunu ifade etti. Ancak söz konusu rakamın şu aşamada kesinleşmiş nihai satış fiyatı değil, fiyat hedefi olduğu belirtiliyor.
TOGG T6X DAHA UYGUN FİYATLI OLACAK
TOGG, T10X ve T10F'nin ardından T6X'i daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmak amacıyla geliştiriyor. Yeni modelin daha erişilebilir bir fiyat seviyesinde sunulması planlanırken, kampanya seçenekleri üzerinde de çalışmaların sürdüğü açıklandı. Fuat Tosyalı, T6X'in mevcut fiyatlara kıyasla çok daha hesaplı olacağını ve buna uygun kampanya süreçlerinin de olacağını belirtti.
TOGG T6X'İN İLK PROTOTİPİ GÖRÜNTÜLENDİ
TOGG'un yeni modeli T6X'in ilk prototipi de kamuoyuyla paylaşıldı. Fuat Tosyalı, şu anda aracın geliştirme sürecindeki kaba prototipinin görüldüğünü, tasarım ve teknik ayrıntıların ilerleyen dönemde netleşeceğini belirtti.
TOGG T6X İLE DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAYI HEDEFLİYOR
T6X, TOGG'un T10X ve T10F modellerinin ardından daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşma hedefinin önemli bir parçası olacak. Yeni modelle birlikte farklı gelir gruplarındaki kullanıcıların da TOGG sahibi olabilmesi hedefleniyor.
TOGG T6X EN İYİ DONANIMLA SUNULACAK
Fuat Tosyalı, T6X'te uygun fiyatın yanı sıra donanım konusunda da iddialı olduklarını belirtti. Yeni modelin rekabetçi bir fiyatla ve güçlü donanım seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkarılması hedefleniyor.