TOKİ İstanbul kiralık konut kura tarihleri belli oldu mu? 1.071 TOKİ kiralık konut kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura takvimine çevrildi. 1.071 konut için hak sahiplerinin belirleneceği çekilişin yapılacağı ve sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. TOKİ kiralık konut kura çekimi tarihi için gözler TOKİ'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, TOKİ kiralık konut kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ İstanbul kiralık konut kura tarihlerinde son durum…
İstanbul'da TOKİ tarafından hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde kura hazırlıkları sürüyor. Üç yıl süreyle kiralanacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, hak sahiplerinin hangi tarihte belirleneceğini araştırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklama, kura takvimine ilişkin bekleyişe açıklık getirdi. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi gün açıklanacak? İşte, TOKİ 1.071 kiralık konut kura tarihleri hakkında merak edilenler…
TOKİ KİRALIK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinin kura tarihi için kasım ayının sonu veya aralık ayının başı işaret edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralık konut kurasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle gerçekleştirileceğini açıkladı. Ancak çekilişin yapılacağı kesin gün ve saat henüz duyurulmadı.
TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut projesinde ilk etapta 1.071 konut için hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Çekilişin kasım ayı sonu veya aralık ayı başında yapılması planlanıyor. Kura sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih de henüz netleşmedi. Çekilişin tamamlanmasının ardından hak sahibi olan vatandaşların isimlerinin duyurulması bekleniyor.
TOKİ KİRALIK EVLER HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesi kapsamında konutlar 12 ilçede yer alacak. Üç yıl süreyle kiralanabilecek evlerin bulunduğu ilçeler şöyle:
Ataşehir
Sancaktepe
Ümraniye
Üsküdar
Maltepe
Tuzla
Kartal
Başakşehir
Gaziosmanpaşa
Beyoğlu
Güngören
Arnavutköy
TOKİ KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR?
TOKİ kiralık sosyal konut projesinde dairelerin büyüklüğüne göre belirlenen kira tutarları da başvuru sahiplerinin gündeminde bulunuyor. Açıklanan kira tutarları daire tiplerine göre şöyle: