TOKİ İstanbul kiralık konut kura tarihleri belli oldu mu? 1.071 TOKİ kiralık konut kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İstanbul'da TOKİ tarafından hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde kura hazırlıkları sürüyor. Üç yıl süreyle kiralanacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, hak sahiplerinin hangi tarihte belirleneceğini araştırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklama, kura takvimine ilişkin bekleyişe açıklık getirdi. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi gün açıklanacak? İşte, TOKİ 1.071 kiralık konut kura tarihleri hakkında merak edilenler…