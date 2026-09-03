TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2026 TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuru şartları neler, aylık kira ücreti ne kadar?

İstanbul'da kira fiyatlarını düşürmeye yönelik planlanan TOKİ 15 bin kiralık konut projesinde başvuru süreci için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konutun 2026 yılının Eylül ayında kiralanmaya başlanması planlanıyor. Mülkiyeti devlete ait olacak konutların piyasa rayicinin yaklaşık yarısı seviyesinde kiraya verilmesi hedefleniyor. Eylül ayının başlamasıyla birlikte TOKİ kiralık konut başvuru tarihleri, başvuru şartları, başvuru yöntemi ve aylık kira ücretleri gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Projede başvuru ve talep toplama sürecinin ardından hak sahiplerinin noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenmesi planlanıyor. İşte, TOKİ 15 bin kiralık konut projesine ilişkin başvuru tarihi ve şartlarda son durum…