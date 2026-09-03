TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2026 TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuru şartları neler, aylık kira ücreti ne kadar?
İstanbul'da TOKİ kiralık konut projesi için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan proje kapsamında İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut hayata geçirilecek. Mülkiyeti devlete ait olacak TOKİ kiralık konutların, bölgedeki piyasa rayicinin yaklaşık yarısı seviyesinde kiraya verilmesi planlanıyor. Vatandaşlar ise TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak, şartları neler ve aylık kira ücreti ne kadar olacak sorularına yanıt arıyor. İşte, 2026 TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuru tarihi, şartları ve kira ücretine ilişkin son bilgiler…
İstanbul'da kira fiyatlarını düşürmeye yönelik planlanan TOKİ 15 bin kiralık konut projesinde başvuru süreci için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konutun 2026 yılının Eylül ayında kiralanmaya başlanması planlanıyor. Mülkiyeti devlete ait olacak konutların piyasa rayicinin yaklaşık yarısı seviyesinde kiraya verilmesi hedefleniyor. Eylül ayının başlamasıyla birlikte TOKİ kiralık konut başvuru tarihleri, başvuru şartları, başvuru yöntemi ve aylık kira ücretleri gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Projede başvuru ve talep toplama sürecinin ardından hak sahiplerinin noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenmesi planlanıyor. İşte, TOKİ 15 bin kiralık konut projesine ilişkin başvuru tarihi ve şartlarda son durum…
TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 15 bin kiralık sosyal konut projesi için kesin başvuru tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre İstanbul'daki konutların Eylül ayında kiralanması planlanıyor. Başvuru ekranı, başvuru süresi ve gerekli belgeler TOKİ'nin yapacağı resmi duyuruyla netleşecek.
15 BİN KİRALIK KONUT KİMLERE VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre kiralık sosyal konut projesinde belirli gruplara yönelik kontenjanlar ayrılacak.
Projede;
İşçiler ve memurlar,
Asgari ücretliler,
Sosyal hak sahibi aileler,
Genç çiftler,
Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamındaki hak sahipleri için kontenjanlar ayrılması planlanıyor. Ancak bu gruplara ilişkin başvuru şartları, gelir sınırı ve öncelik sıralaması henüz ayrıntılı olarak açıklanmadı.
TOKİ KİRALIK KONUTLARDA KİRA BEDELİ NE KADAR OLACAK?
15 bin kiralık sosyal konutun, bulundukları bölgedeki piyasa rayicinin altında kiraya verilmesi planlanıyor. Projeye ilişkin açıklamalarda kira bedelinin piyasa koşullarına göre daha uygun olacağı belirtilirken, konutların ilçe bazında kira tutarları henüz resmi olarak açıklanmadı.
TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT KAÇ YIL KİRALANACAK?
Projede kiralama süresinin 3 yıl olması planlanıyor. TOKİ tarafından yürütülecek modelde kiralanan konutların yönetim, bakım ve denetim süreçlerinin de sağlanması öngörülüyor.
TOKİ KİRALIK KONUTLAR NEREDE OLACAK?
15 bin kiralık sosyal konut projesinin ilk etabı İstanbul'da uygulanacak. Konutların Avrupa ve Anadolu yakasındaki farklı bölgelerde yer alması planlanıyor. Projenin İstanbul'da 100 bin sosyal konuta ek olarak hayata geçirilmesi hedefleniyor.