TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ Mİ? 2026-2027 Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor?

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu sürerken kulüpler, kadrolarındaki eksikleri tamamlamak ve sezon hedeflerine uygun son takviyeleri yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala takımların hangi oyuncularla anlaşacağı merak konusu olurken, futbolseverlerin gözü Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği transfer takvimine çevrildi. Peki, Süper Lig’de yaz transfer dönemi ne zaman bitecek, son transfer günü hangi tarih olacak? İşte 2026-2027 sezonu TFF Süper Lig transfer ve tescil dönemiyle ilgili tüm detaylar...