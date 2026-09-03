Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ Mİ? 2026-2027 Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor?

        TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ Mİ? 2026-2027 Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor?

        Süper Lig'de 2026-2027 sezonu devam ederken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yapmaya hazırlanıyor. Takımların mevcut kontenjanları ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştireceği transferler için gözler yaz transfer döneminin kapanış tarihine çevrildi. Peki, Süper Lig'de transfer döneminin ne zaman, hangi gün sona erecek, son gün ne zaman? İşte 2026-2027 sezonu TFF Süper Lig transfer ve tescil dönemi takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 10:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu sürerken kulüpler, kadrolarındaki eksikleri tamamlamak ve sezon hedeflerine uygun son takviyeleri yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala takımların hangi oyuncularla anlaşacağı merak konusu olurken, futbolseverlerin gözü Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği transfer takvimine çevrildi. Peki, Süper Lig’de yaz transfer dönemi ne zaman bitecek, son transfer günü hangi tarih olacak? İşte 2026-2027 sezonu TFF Süper Lig transfer ve tescil dönemiyle ilgili tüm detaylar...

        2

        TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Süper Lig’de yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. 22 Haziran’da başlayan transfer ve tescil dönemi, kulüplerin son kadro hamlelerini yapabilmesi için 4 Eylül Cuma günü sona erecek.

        3

        SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Süper Lig’de kulüpler, eksik gördükleri bölgelere takviye yapmak ve kadro planlamalarını tamamlamak için 1 Ocak 2027 itibarıyla transfer çalışmalarına başlayabilecek. Ara transfer dönemi ise 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek.

        4

        AVRUPA’DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

        Avrupa’nın önde gelen futbol liglerinde yaz transfer dönemi için son tarihler belli oldu. Kulüpler, yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürürken, 5 büyük ligde transfer penceresinin kapanacağı tarihler de netleşti.

        5

        Avrupa’nın önemli liglerinde transfer dönemi şu tarihlerde sona erecek:

        - İngiltere (Premier League): 1 Eylül 2026

        - İspanya (LaLiga): 2 Eylül 2026

        - İtalya (Serie A): 1 Eylül 2026

        - Almanya (Bundesliga): 1 Eylül 2026

        - Fransa (Ligue 1): 1 Eylül 2026

        ÖNERİLEN VİDEO
        #transfer dönemi
        #süper lig
        #transfer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alsu'daki 6 şüpheli adliyede
        Alsu'daki 6 şüpheli adliyede
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Bugün Ne Oldu? 3 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Eylül 2026 haberleri
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        Tatlandırıcı kullanımına yasak geliyor
        Tatlandırıcı kullanımına yasak geliyor
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        'Sahanda yumurta' Marmara'da
        'Sahanda yumurta' Marmara'da
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        Altında 7 ayın en güçlü yükselişi
        Altında 7 ayın en güçlü yükselişi
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Eski halinden eser kalmadı
        Eski halinden eser kalmadı
        Camide tekme yiyen kedi imama gelmişti... Gözaltı kararı!
        Camide tekme yiyen kedi imama gelmişti... Gözaltı kararı!
        Yeni arkadaş arıyor
        Yeni arkadaş arıyor
        Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor!
        Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!