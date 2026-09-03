TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ Mİ? 2026-2027 Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor?
Süper Lig'de 2026-2027 sezonu devam ederken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yapmaya hazırlanıyor. Takımların mevcut kontenjanları ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştireceği transferler için gözler yaz transfer döneminin kapanış tarihine çevrildi. Peki, Süper Lig'de transfer döneminin ne zaman, hangi gün sona erecek, son gün ne zaman? İşte 2026-2027 sezonu TFF Süper Lig transfer ve tescil dönemi takvimi...
Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu sürerken kulüpler, kadrolarındaki eksikleri tamamlamak ve sezon hedeflerine uygun son takviyeleri yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala takımların hangi oyuncularla anlaşacağı merak konusu olurken, futbolseverlerin gözü Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği transfer takvimine çevrildi. Peki, Süper Lig’de yaz transfer dönemi ne zaman bitecek, son transfer günü hangi tarih olacak? İşte 2026-2027 sezonu TFF Süper Lig transfer ve tescil dönemiyle ilgili tüm detaylar...
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Süper Lig’de yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. 22 Haziran’da başlayan transfer ve tescil dönemi, kulüplerin son kadro hamlelerini yapabilmesi için 4 Eylül Cuma günü sona erecek.
SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig’de kulüpler, eksik gördükleri bölgelere takviye yapmak ve kadro planlamalarını tamamlamak için 1 Ocak 2027 itibarıyla transfer çalışmalarına başlayabilecek. Ara transfer dönemi ise 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek.
AVRUPA’DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Avrupa’nın önde gelen futbol liglerinde yaz transfer dönemi için son tarihler belli oldu. Kulüpler, yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürürken, 5 büyük ligde transfer penceresinin kapanacağı tarihler de netleşti.
Avrupa’nın önemli liglerinde transfer dönemi şu tarihlerde sona erecek:
- İngiltere (Premier League): 1 Eylül 2026
- İspanya (LaLiga): 2 Eylül 2026
- İtalya (Serie A): 1 Eylül 2026
- Almanya (Bundesliga): 1 Eylül 2026
- Fransa (Ligue 1): 1 Eylül 2026