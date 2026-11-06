Avrupa futbolunda Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor ve Beşiktaş, aynı gün kritik karşılaşmalara çıkıyor. Bordo-mavili ekip, sahasında Freiburg karşısında puan mücadelesi verirken siyah-beyazlılar Celtic deplasmanında galibiyet arayacak. Maçları televizyon ekranlarından takip etmek isteyen taraftarlar TRT 1 yayın akışını ve canlı izle bağlantısını araştırıyor. Peki TRT 1'de bugün hangi maçlar var, Trabzonspor ve Beşiktaş maçları nasıl izlenir? İşte günün maç programı ve TRT 1 canlı yayın bilgileri...