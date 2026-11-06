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        Haberler Bilgi Gündem TRT 1 canlı izle! 5 Kasım Perşembe TRT 1 yayın akışı ve frekans ayarları: Beşiktaş maçı canlı izle

        TRT 1 canlı izle! 5 Kasım Perşembe TRT 1 yayın akışı ve frekans ayarları: Beşiktaş maçı canlı izle

        UEFA Avrupa kupalarında mücadele eden Trabzonspor ve Beşiktaş, 5 Kasım 2026 Perşembe günü futbolseverlere heyecan dolu bir akşam yaşatacak. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk edecek. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde İskoçya ekibi Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki önemli mücadele de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmaları televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı yayın ekranı ve frekans bilgilerini araştırmaya başladı. Peki Trabzonspor - Freiburg ve Celtic - Beşiktaş maçı nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi? İşte 5 Kasım 2026 TRT 1 yayın akışı ve frekans ayarlarına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 00:11 Güncelleme:
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        Avrupa futbolunda Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor ve Beşiktaş, aynı gün kritik karşılaşmalara çıkıyor. Bordo-mavili ekip, sahasında Freiburg karşısında puan mücadelesi verirken siyah-beyazlılar Celtic deplasmanında galibiyet arayacak. Maçları televizyon ekranlarından takip etmek isteyen taraftarlar TRT 1 yayın akışını ve canlı izle bağlantısını araştırıyor. Peki TRT 1'de bugün hangi maçlar var, Trabzonspor ve Beşiktaş maçları nasıl izlenir? İşte günün maç programı ve TRT 1 canlı yayın bilgileri...

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        TRABZONSPOR - FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 3. haftasında Freiburg ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak mücadele 5 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Trabzonspor - Freiburg karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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        CELTIC - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacak. Celtic Park'ta oynanacak karşılaşma 5 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Celtic - Beşiktaş mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

        Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş maçını TRT 1 canlı yayın ekranından takip edebilecek.

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        5 KASIM 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI

        TRT 1'in 5 Kasım Perşembe gününe ait yayın akışında iki önemli Avrupa karşılaşması bulunuyor. Günün öne çıkan yayın programı şöyle:

        - 17.30 – Lingo Türkiye

        - 19.00 – Ana Haber

        - 19.55 – İddiaların Aksine

        - 20.00 – Maç Önü

        - 20.45 – Trabzonspor - Freiburg

        - 23.00 – Celtic - Beşiktaş

        - 01.15 – Evlilik Güzeldir

        - 03.45 – Alparslan: Büyük Selçuklu

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        TRT 1 CANLI İZLE EKRANI

        Trabzonspor - Freiburg ve Celtic - Beşiktaş maçlarını internet üzerinden izlemek isteyenler aşağıdaki link aracılığıyla TRT 1'i canlı izleyebilir.

        TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2026: TRT 1 HD UYDU AYARI NASIL YAPILIR?

        TRT 1 yayınını uydu üzerinden izleyen ve kanalını bulamayan vatandaşlar, frekans bilgilerini manuel olarak güncelleyebilir.

        TRT 1 HD Türksat 4A frekans bilgileri:

        - Uydu: Türksat 4A

        - Frekans: 11794 MHz

        - Polarizasyon: V (Dikey)

        - Sembol oranı: 30000

        - FEC: 3/4

        TRT 1 SD frekans bilgileri:

        - Uydu: Türksat 4A

        - Frekans: 11958 MHz

        - Polarizasyon: V (Dikey)

        - Sembol oranı: 27500

        - FEC: 5/6

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