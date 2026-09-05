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        Haberler Bilgi Yaşam TÜBİTAK 660 personel alımı ne zaman? TÜBİTAK personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı

        TÜBİTAK 660 personel alımı ne zaman? TÜBİTAK personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı

        TÜBİTAK 660 personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, farklı kadroda yapılacak olan personel alımı için başvuru tarihlerini açıkladı. Başvuruları 1 Eylül'de başlayan TÜBİTAK personel alımına dair detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki TÜBİTAK 660 personel alımı ne zaman? İşte, TÜBİTAK personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 22:45 Güncelleme:
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        TÜBİTAK personel alımı başvuruları başladı. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre TÜBİTAK'ın Ankara, Kocaeli (Gebze) ve Bursa'daki birim ve enstitülerinde istihdam edilmek üzere personel alınacak. Peki TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kadro dağılımı nasıl?

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        TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

        TÜBİTAK personel alımı 2026 başvuruları başladı. Tübitak 660 personel alımı yapıyor. Başvurular 1 Eylül’de başlarken 22 Eylül 2026 saat 17.00'ye kadar TÜBİTAK Kariyer Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

        TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELERDİR?

        Başvurular, TÜBİTAK Kariyer Sistemi üzerinden yapılıyor.

        TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre Ankara, Kocaeli (Gebze) ve Bursa'daki birim ve enstitülerde görevlendirilmek üzere 660 personel alınacak. Başvuru şartları kadroya göre değişiyor.

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        KADRO DAĞILIMI NASIL?

        AR-GE personeli, uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik ve destek personeli, AR-GE proje/destek teknisyeni, avukat, memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadroda yer alıyor.

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        #TÜBİTAK
        #TÜBİTAK personel alımı
        #TÜBİTAK 660 PERSONEL
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