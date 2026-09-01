TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2026 | TÜBİTAK 660 personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), farklı birim ve enstitülerinde görevlendirilmek üzere 660 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre alımlar Ankara, Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve Bursa'daki birimlerde gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını ilanlarda belirtilen tarihlere kadar ilgili başvuru kanalları üzerinden yapabilecek. Peki, TÜBİTAK 660 personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir? İşte, 2026 TÜBİTAK personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartlarına ilişkin merak edilenler...