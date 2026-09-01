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        Haberler Bilgi TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2026 | TÜBİTAK 660 personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?

        TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2026 | TÜBİTAK 660 personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 660 personel alımı yapacak. 1 Eylül'de başlayan TÜBİTAK personel alımı başvuruları kariyer.tubitak.gov.tr sitesi üzerinden tamamlanacak. İşte, 2026 TÜBİTAK personel alımı başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 13:56 Güncelleme:
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        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), farklı birim ve enstitülerinde görevlendirilmek üzere 660 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre alımlar Ankara, Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve Bursa'daki birimlerde gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını ilanlarda belirtilen tarihlere kadar ilgili başvuru kanalları üzerinden yapabilecek. Peki, TÜBİTAK 660 personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir? İşte, 2026 TÜBİTAK personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartlarına ilişkin merak edilenler...

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        TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

        TÜBİTAK 660 personel alımı için ilan yayımladı. Ankara, Kocaeli ve Bursa'daki birimlerde görevlendirilmek üzere farklı kadrolarda personel istihdam edilecek. TÜBİTAK personel alımı başvuruları bazı kadrolar için 7 Eylül, bazı kadrolar için ise 22 Eylül'de sona erecek.

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        TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        TÜBİTAK personel alımı için başvuru tarihleri kadrolara göre değişiyor. AR-GE personeli, uzman, teknik personel ve teknisyen kadroları için başvurular 22 Eylül saat 17.00'de sona erecek.

        Memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadroları için başvurular ise 7 Eylül saat 17.00'ye kadar alınacak.

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        TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

        AR-GE personeli, uzman, teknik personel ve teknisyen kadroları için başvurular TÜBİTAK Kariyer Sistemi üzerinden yapılacak.

        Memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadroları için başvurular ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden alınacak.

        Adayların başvuru sırasında ilgili ilanlarda belirtilen şartları ve son başvuru tarihlerini dikkate alması gerekiyor.

        TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

        TÜBİTAK bünyesinde yapılacak 660 kişilik personel alımı kapsamında farklı görevler için kadro açıldı. Alım yapılacak pozisyonlar arasında AR-GE personeli (araştırmacı), uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik ve destek personeli, AR-GE proje/destek teknisyeni, avukat, memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi bulunuyor.

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        TÜBİTAK PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE?

        Personel alımları TÜBİTAK'ın Ankara, Kocaeli (Gebze) ve Bursa'da bulunan birim ve enstitülerinde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek.

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        #TÜBİTAK
        #TÜBİTAK personel alımı
        #başvuru ekranı
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