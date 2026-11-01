TÜİK enflasyon beklenti anketi açıklandı! 2026 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Mağaza önünde asılı Türk bayrağını yere attı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, bir kişi, mobilya mağazasının önüne asılan Türk bayrağını alıp yere attı. Olay, Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı dün saat 23.30 sıralarında Yunusemre ilçesi 8 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi, cadde üzerindeki bir mobilya mağazasının önünde asılı bulunan T... Daha Fazla Göster MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, bir kişi, mobilya mağazasının önüne asılan Türk bayrağını alıp yere attı. Olay, Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı dün saat 23.30 sıralarında Yunusemre ilçesi 8 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi, cadde üzerindeki bir mobilya mağazasının önünde asılı bulunan Türk bayrağını alıp, yere attı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri, kapüşonlu şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. (DHA) Daha Az Göster