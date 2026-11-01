TÜİK enflasyon beklenti anketi açıklandı! 2026 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Tüketici fiyatları ve ekonomik göstergeleri yakından takip eden vatandaşlar için enflasyon oranları büyük önem taşıyor. Ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. TÜİK, her ayın belirli günlerinde enflasyon verilerini açıklıyor ve bu rakamlar hem ekonomik kararlar hem de vatandaşların kira zammı açısından belirleyici oluyor. Peki, 2026 Ekim enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Türkiye’de ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, enflasyon rakamlarını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan güncel enflasyon verileri, hem piyasa hem de vatandaş için önemli konular arasında yer alıyor. “Enflasyon ne zaman açıklanacak?” sorusu en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte, 2026 Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi…
ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon oranları 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da açıklanacak. Enflasyonun belli olmasıyla birlikte Kasım ayı kira artış oranı da netleşecek.
EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.