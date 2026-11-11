Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri basketbol maçı hangi kanalda?

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı konuk edecek. 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmada milliler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde taraftarının önünde galibiyet arayacak. Başantrenör Frederic Dusart yönetiminde ilk sınavına çıkacak olan ay-yıldızlıların mücadelesi canlı yayınlanacak. Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye - Karadağ maçı tarihi, saati ve canlı yayın izleme kanalı hakkında merak edilenler…