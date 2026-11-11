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        Haberler Bilgi Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri basketbol maçı hangi kanalda?

        Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri basketbol maçı hangi kanalda?

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Karadağ ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibin yeni başantrenörü Frederic Dusart yönetimindeki ilk maçının yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, A Milli Kadın Basketbol Takımı 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri canlı yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 12:21 Güncelleme:
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        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı konuk edecek. 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmada milliler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde taraftarının önünde galibiyet arayacak. Başantrenör Frederic Dusart yönetiminde ilk sınavına çıkacak olan ay-yıldızlıların mücadelesi canlı yayınlanacak. Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye - Karadağ maçı tarihi, saati ve canlı yayın izleme kanalı hakkında merak edilenler…

        2

        TÜRKİYE - KARADAĞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye - Karadağ basketbol maçı, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nun ilk karşılaşmasında Karadağ ile sahasında karşı karşıya gelecek.

        3

        TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Türkiye - Karadağ mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Milliler, eleme grubundaki ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılarak organizasyona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

        4

        TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, 11 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren mücadeleyi TRT Spor Yıldız üzerinden takip edebilecek.

        5

        2027 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ'NDE KAÇ TAKIM MÜCADELE EDİYOR?

        2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde toplam 24 takım mücadele ediyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı da Karadağ karşısında alacağı galibiyetle eleme sürecine avantajlı bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

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        Spor Bülteni - 10 Kasım 2026 (Tuna Tuncay'a ABD'de Onur Ödülü)

        A Milli Takımda mesai başladı. Potanın Perileri'nin rakibi Karadağ. Buz üstünde gururlandıran başarı. Tuna Tuncay'a ABD'de onur ödülü.  Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #türkiye
        #Karadağ
        #A Milli Kadın Basketbol Takımı
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