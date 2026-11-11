Türkiye'nin araç haritası belli oldu! Hangi ilde kaç araç var? İşte 81 ilin güncel listesi

TÜRKİYE'DE ARAÇ SAYISI 35 MİLYONU GEÇTİ

TÜİK verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Eylül 2026 itibarıyla 35 milyon 65 bin 235 oldu. Bir önceki ayda 34 milyon 911 bin 879 olan toplam sayı, bir ayda 153 bin 356 artış gösterdi. Eylül 2025'te ise Türkiye genelinde 33 milyon 20 bin 263 kayıtlı taşıt bulunuyordu. Böylece taşıt sayısındaki yıllık artış yaklaşık yüzde 6,2'ye ulaştı.

Toplam taşıtların 18 milyon 115 bin 875'ini otomobiller oluşturuyor. Motosiklet sayısı ise 7 milyon 675 bin 435'e ulaştı. Eylül ayında tek başına 161 bin 27 yeni taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.