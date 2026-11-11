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        Haberler Bilgi Türkiye'nin araç haritası belli oldu! Hangi ilde kaç araç var? İşte 81 ilin güncel listesi

        Türkiye'nin araç haritası belli oldu! Hangi ilde kaç araç var? İşte 81 ilin güncel listesi

        Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyonu geride bıraktı. TÜİK'in son verileri, iller arasındaki dikkat çekici farkı da gözler önüne serdi. İstanbul ilk sıradaki yerini korurken Ankara ve İzmir onu izledi. Bazı şehirlerde ise araç sayısı 20 binin altında kaldı. Peki, sizin yaşadığınız ilde kaç araç var? İşte 81 ilin güncel araç sayıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 08:02 Güncelleme:
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        1

        Türkiye'de yollar her geçen ay biraz daha kalabalıklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı son Motorlu Kara Taşıtları verileri, ülkenin araç haritasındaki dikkat çekici tabloyu ortaya koydu. Eylül 2026 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 65 bin 235'e ulaştı. İstanbul milyonlarca araçla listenin zirvesinde yer alırken Ankara ve İzmir de en fazla aracın bulunduğu şehirler arasında öne çıktı. Peki yaşadığınız şehirde kaç araç kayıtlı? İşte Türkiye'nin 81 ilindeki güncel tablo.

        2

        TÜRKİYE'DE ARAÇ SAYISI 35 MİLYONU GEÇTİ

        TÜİK verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Eylül 2026 itibarıyla 35 milyon 65 bin 235 oldu. Bir önceki ayda 34 milyon 911 bin 879 olan toplam sayı, bir ayda 153 bin 356 artış gösterdi. Eylül 2025'te ise Türkiye genelinde 33 milyon 20 bin 263 kayıtlı taşıt bulunuyordu. Böylece taşıt sayısındaki yıllık artış yaklaşık yüzde 6,2'ye ulaştı.

        Toplam taşıtların 18 milyon 115 bin 875'ini otomobiller oluşturuyor. Motosiklet sayısı ise 7 milyon 675 bin 435'e ulaştı. Eylül ayında tek başına 161 bin 27 yeni taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

        3

        ZİRVEDE İSTANBUL VAR, FARK MİLYONLARLA ÖLÇÜLÜYOR

        Türkiye'nin en fazla kayıtlı taşıta sahip ili 6 milyon 499 bin 506 araçla İstanbul oldu. İstanbul'u 3 milyon 152 bin 567 araçla Ankara, 2 milyon 185 bin 457 araçla İzmir takip etti.

        İlk üç ilde kayıtlı taşıtların toplamı 11 milyon 837 bin 530'a ulaşıyor. Başka bir ifadeyle Türkiye'deki araçların yaklaşık üçte biri yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir'de kayıtlı.

        4

        İLK 10'DA HANGİ İLLER VAR?

        Araç sayısına göre Türkiye'nin ilk 10 ili şöyle sıralandı:

        İstanbul: 6.499.506

        Ankara: 3.152.567

        İzmir: 2.185.457

        Antalya: 1.751.229

        Bursa: 1.391.832

        Konya: 1.036.228

        Adana: 994.457

        Mersin: 928.245

        Manisa: 877.995

        Muğla: 798.204

        5

        EN AZ ARAÇ HANGİ İLLERDE?

        Listenin diğer ucunda ise oldukça farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısının en düşük olduğu il 12 bin 439 araçla Hakkari oldu. Hakkari'yi 14 bin 902 araçla Tunceli, 21 bin 996 araçla Bayburt, 23 bin 16 araçla Ardahan ve 27 bin 295 araçla Bingöl izledi.

        İstanbul ile Hakkari arasındaki fark özellikle dikkat çekiyor. İstanbul'daki kayıtlı taşıt sayısı Hakkari'nin yaklaşık 522 katına ulaşıyor. Bu tablo, Türkiye'de motorlu taşıtların iller arasındaki dağılımının ne kadar farklılaştığını gösteriyor.

        6

        OTOMOBİLİN YANINDA MOTOSİKLET SAYISI DA YÜKSELİYOR

        Türkiye'deki taşıt artışında yalnızca otomobiller etkili değil. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 161 bin 27 taşıtın yüzde 45,1'ini motosikletler oluşturdu. Otomobillerin payı ise yüzde 40 olarak kayıtlara geçti. Böylece motosikletler aylık yeni kayıtlar içinde otomobilleri geride bıraktı.

        Türkiye genelindeki toplam motosiklet sayısı 7 milyon 675 bin 435'e ulaşırken bir yıl önceki 6 milyon 946 bin 540 seviyesine göre yaklaşık yüzde 10,5 artış kaydedildi. Aynı dönemde otomobil sayısındaki artış yaklaşık yüzde 6,4 oldu.

        7

        HANGİ İLDE KAÇ ARAÇ VAR?

        TÜİK'in Eylül 2026 verilerine göre Türkiye'nin 81 ilindeki trafiğe kayıtlı taşıt sayıları şöyle:

        İstanbul: 6.499.506

        Ankara: 3.152.567

        İzmir: 2.185.457

        Antalya: 1.751.229

        Bursa: 1.391.832

        Konya: 1.036.228

        Adana: 994.457

        Mersin: 928.245

        Manisa: 877.995

        Muğla: 798.204

        8

        Gaziantep: 792.517

        Hatay: 731.753

        Balıkesir: 723.947

        Aydın: 697.479

        Kocaeli: 672.490

        Denizli: 610.541

        Samsun: 561.782

        Kayseri: 544.346

        Sakarya: 454.091

        Eskişehir: 410.828

        9

        Tekirdağ: 402.798

        Kahramanmaraş: 369.117

        Çanakkale: 355.606

        Şanlıurfa: 354.734

        Afyonkarahisar: 345.012

        Trabzon: 306.759

        Kütahya: 295.332

        Tokat: 264.022

        Malatya: 260.401

        Isparta: 257.094

        10

        Osmaniye: 254.170

        Çorum: 234.451

        Sivas: 227.049

        Zonguldak: 218.130

        Edirne: 217.307

        Ordu: 217.028

        Diyarbakır: 200.525

        Uşak: 200.061

        Burdur: 193.499

        Aksaray: 192.796

        11

        Elazığ: 186.061

        Kırklareli: 186.039

        Nevşehir: 182.230

        Kastamonu: 179.659

        Amasya: 170.435

        Düzce: 169.464

        Adıyaman: 168.627

        Bolu: 163.525

        Niğde: 160.045

        Erzurum: 159.731

        12

        Yozgat: 143.889

        Giresun: 130.254

        Karaman: 123.994

        Mardin: 118.177

        Rize: 113.053

        Yalova: 105.502

        Van: 100.373

        Bilecik: 100.281

        Kırşehir: 93.784

        Kırıkkale: 92.146

        13

        Karabük: 89.068

        Sinop: 89.063

        Erzincan: 87.410

        Çankırı: 78.567

        Batman: 73.219

        Kilis: 72.644

        Bartın: 72.485

        Kars: 56.929

        Artvin: 52.428

        Muş: 44.489

        14

        Şırnak: 42.371

        Iğdır: 40.637

        Ağrı: 39.100

        Gümüşhane: 34.492

        Siirt: 32.145

        Bitlis: 31.886

        Bingöl: 27.295

        Ardahan: 23.016

        Bayburt: 21.996

        Tunceli: 14.902

        Hakkari: 12.439

        15

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