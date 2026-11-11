Türkiye'nin araç haritası belli oldu! Hangi ilde kaç araç var? İşte 81 ilin güncel listesi
Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyonu geride bıraktı. TÜİK'in son verileri, iller arasındaki dikkat çekici farkı da gözler önüne serdi. İstanbul ilk sıradaki yerini korurken Ankara ve İzmir onu izledi. Bazı şehirlerde ise araç sayısı 20 binin altında kaldı. Peki, sizin yaşadığınız ilde kaç araç var? İşte 81 ilin güncel araç sayıları...
Türkiye'de yollar her geçen ay biraz daha kalabalıklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı son Motorlu Kara Taşıtları verileri, ülkenin araç haritasındaki dikkat çekici tabloyu ortaya koydu. Eylül 2026 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 65 bin 235'e ulaştı. İstanbul milyonlarca araçla listenin zirvesinde yer alırken Ankara ve İzmir de en fazla aracın bulunduğu şehirler arasında öne çıktı. Peki yaşadığınız şehirde kaç araç kayıtlı? İşte Türkiye'nin 81 ilindeki güncel tablo.
TÜRKİYE'DE ARAÇ SAYISI 35 MİLYONU GEÇTİ
TÜİK verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Eylül 2026 itibarıyla 35 milyon 65 bin 235 oldu. Bir önceki ayda 34 milyon 911 bin 879 olan toplam sayı, bir ayda 153 bin 356 artış gösterdi. Eylül 2025'te ise Türkiye genelinde 33 milyon 20 bin 263 kayıtlı taşıt bulunuyordu. Böylece taşıt sayısındaki yıllık artış yaklaşık yüzde 6,2'ye ulaştı.
Toplam taşıtların 18 milyon 115 bin 875'ini otomobiller oluşturuyor. Motosiklet sayısı ise 7 milyon 675 bin 435'e ulaştı. Eylül ayında tek başına 161 bin 27 yeni taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
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Türkiye'nin en fazla kayıtlı taşıta sahip ili 6 milyon 499 bin 506 araçla İstanbul oldu. İstanbul'u 3 milyon 152 bin 567 araçla Ankara, 2 milyon 185 bin 457 araçla İzmir takip etti.
İlk üç ilde kayıtlı taşıtların toplamı 11 milyon 837 bin 530'a ulaşıyor. Başka bir ifadeyle Türkiye'deki araçların yaklaşık üçte biri yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir'de kayıtlı.
İLK 10'DA HANGİ İLLER VAR?
Araç sayısına göre Türkiye'nin ilk 10 ili şöyle sıralandı:
İstanbul: 6.499.506
Ankara: 3.152.567
İzmir: 2.185.457
Antalya: 1.751.229
Bursa: 1.391.832
Konya: 1.036.228
Adana: 994.457
Mersin: 928.245
Manisa: 877.995
Muğla: 798.204
EN AZ ARAÇ HANGİ İLLERDE?
Listenin diğer ucunda ise oldukça farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısının en düşük olduğu il 12 bin 439 araçla Hakkari oldu. Hakkari'yi 14 bin 902 araçla Tunceli, 21 bin 996 araçla Bayburt, 23 bin 16 araçla Ardahan ve 27 bin 295 araçla Bingöl izledi.
İstanbul ile Hakkari arasındaki fark özellikle dikkat çekiyor. İstanbul'daki kayıtlı taşıt sayısı Hakkari'nin yaklaşık 522 katına ulaşıyor. Bu tablo, Türkiye'de motorlu taşıtların iller arasındaki dağılımının ne kadar farklılaştığını gösteriyor.
OTOMOBİLİN YANINDA MOTOSİKLET SAYISI DA YÜKSELİYOR
Türkiye'deki taşıt artışında yalnızca otomobiller etkili değil. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 161 bin 27 taşıtın yüzde 45,1'ini motosikletler oluşturdu. Otomobillerin payı ise yüzde 40 olarak kayıtlara geçti. Böylece motosikletler aylık yeni kayıtlar içinde otomobilleri geride bıraktı.
Türkiye genelindeki toplam motosiklet sayısı 7 milyon 675 bin 435'e ulaşırken bir yıl önceki 6 milyon 946 bin 540 seviyesine göre yaklaşık yüzde 10,5 artış kaydedildi. Aynı dönemde otomobil sayısındaki artış yaklaşık yüzde 6,4 oldu.
HANGİ İLDE KAÇ ARAÇ VAR?
TÜİK'in Eylül 2026 verilerine göre Türkiye'nin 81 ilindeki trafiğe kayıtlı taşıt sayıları şöyle:
İstanbul: 6.499.506
Ankara: 3.152.567
İzmir: 2.185.457
Antalya: 1.751.229
Bursa: 1.391.832
Konya: 1.036.228
Adana: 994.457
Mersin: 928.245
Manisa: 877.995
Muğla: 798.204
Gaziantep: 792.517
Hatay: 731.753
Balıkesir: 723.947
Aydın: 697.479
Kocaeli: 672.490
Denizli: 610.541
Samsun: 561.782
Kayseri: 544.346
Sakarya: 454.091
Eskişehir: 410.828
Tekirdağ: 402.798
Kahramanmaraş: 369.117
Çanakkale: 355.606
Şanlıurfa: 354.734
Afyonkarahisar: 345.012
Trabzon: 306.759
Kütahya: 295.332
Tokat: 264.022
Malatya: 260.401
Isparta: 257.094
Osmaniye: 254.170
Çorum: 234.451
Sivas: 227.049
Zonguldak: 218.130
Edirne: 217.307
Ordu: 217.028
Diyarbakır: 200.525
Uşak: 200.061
Burdur: 193.499
Aksaray: 192.796
Elazığ: 186.061
Kırklareli: 186.039
Nevşehir: 182.230
Kastamonu: 179.659
Amasya: 170.435
Düzce: 169.464
Adıyaman: 168.627
Bolu: 163.525
Niğde: 160.045
Erzurum: 159.731
Yozgat: 143.889
Giresun: 130.254
Karaman: 123.994
Mardin: 118.177
Rize: 113.053
Yalova: 105.502
Van: 100.373
Bilecik: 100.281
Kırşehir: 93.784
Kırıkkale: 92.146
Karabük: 89.068
Sinop: 89.063
Erzincan: 87.410
Çankırı: 78.567
Batman: 73.219
Kilis: 72.644
Bartın: 72.485
Kars: 56.929
Artvin: 52.428
Muş: 44.489
Şırnak: 42.371
Iğdır: 40.637
Ağrı: 39.100
Gümüşhane: 34.492
Siirt: 32.145
Bitlis: 31.886
Bingöl: 27.295
Ardahan: 23.016
Bayburt: 21.996
Tunceli: 14.902
Hakkari: 12.439