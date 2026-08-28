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        Haberler Bilgi TÜRKİYE - POLONYA MAÇI CANLI İZLE | Filenin Sultanları 5’te 5 için parkede! Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        TÜRKİYE - POLONYA MAÇI CANLI İZLE | Filenin Sultanları 5’te 5 için parkede! Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. ve son maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, Polonya'yı yenmesi durumunda namağlup şekilde üst tura yükselecek. A Millilerin kritik mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler Türkiye - Polonya voleybol maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2026 Filenin Sultanları Polonya maçı canlı izle linki ve karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 12:08 Güncelleme:
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki beşinci maçına çıkacak. Şu ana kadar çıktığı dört maçın dördünü de kazanan ay-yıldızlılar, gruptaki son mücadelesini Polonya karşısında verecek. Filenin Sultanları Polonya maçı canlı yayın kanalı ve başlangıç saati heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen voleybolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye - Polonya voleybol maçı canlı izle ekranı…

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        TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı; Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dörtte dört yaparak adını son 16 turuna yazdırdı. Milliler, gruptaki beşinci maçında Polonya ile karşılaşacak.

        Türkiye - Polonya voleybol maçı, 28 Ağustos 2026 Cuma (bugün) oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

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        TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Gruptan çıkmayı garantileyen milli takım, Polonya karşısında galip gelmesi halinde namağlup şekilde üst tura yükselecek.

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        TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

        Filenin Sultanları’nın grup aşamasındaki 5. ve son mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        TÜRKİYE-POLONYA MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

        Filenin Sultanları'nın ve A Grubu'ndaki kalan maçların programı şu şekilde:

        28 Ağustos 2026

        16.00 Slovenya-Macaristan

        19.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)

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