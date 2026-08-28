TÜRKİYE - POLONYA MAÇI CANLI İZLE | Filenin Sultanları 5’te 5 için parkede! Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki beşinci maçına çıkacak. Şu ana kadar çıktığı dört maçın dördünü de kazanan ay-yıldızlılar, gruptaki son mücadelesini Polonya karşısında verecek. Filenin Sultanları Polonya maçı canlı yayın kanalı ve başlangıç saati heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen voleybolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye - Polonya voleybol maçı canlı izle ekranı…