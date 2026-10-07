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        TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 TUS 2.dönem sonuçları sorgulama ekranı

        2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih tarihleri belli oldu. 30 Eylül'de başlayan tercih süreci 7 Ekim tarihinde sona eriyor. TUS 2. dönem uzmanlık öğrencisi kontenjanları de ÖSYM kılavuzu ile açıklandı. Peki TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 TUS 2.dönem sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 21:41 Güncelleme:
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        TUS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Tercih işlemleri 7 Ekim tarihinde sona eriyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Peki TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ 2026

        2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        Adaylar, tercihlerini 30 Eylül 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. Tercih işlemleri, 7 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

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        TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TUS 2. Dönem Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil. Tercih sonuçlarının ekim ayında duyurulması bekleniyor.

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