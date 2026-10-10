TV YAYIN AKIŞI 10 EKİM 2026: Bugün televizyonda hangi diziler, filmler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

Bu akşam televizyon ekranları, birbirinden farklı dizi ve yarışma programlarıyla izleyicilere geniş bir içerik seçeneği sunuyor. Hafta sonunu ekran başında değerlendirmek isteyenler, favori yapımlarının yayın saatlerini öğrenmek için kanalların güncel programlarını araştırıyor. Bu akşam Güller ve Günahlar, Mercan Köşk, MasterChef Türkiye, Gönül Dağı ve Başkalarının Hayatı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, atv, TV8 ve NOW TV'nin 10 Ekim 2026 Cumartesi yayın akışı...