TV YAYIN AKIŞI 10 EKİM 2026: Bugün televizyonda hangi diziler, filmler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
10 Ekim 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler, sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini, sinema filmlerini ve eğlenceli yarışma programlarını takip etmek için kanalların yayın saatlerini merak ediyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, ATV, TV8 ve NOW TV'nin günlük yayın programları da merak konusu oldu. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi yapım yayınlanacak? İşte 10 Ekim Cumartesi TV yayın akışı...
Bu akşam televizyon ekranları, birbirinden farklı dizi ve yarışma programlarıyla izleyicilere geniş bir içerik seçeneği sunuyor. Hafta sonunu ekran başında değerlendirmek isteyenler, favori yapımlarının yayın saatlerini öğrenmek için kanalların güncel programlarını araştırıyor. Bu akşam Güller ve Günahlar, Mercan Köşk, MasterChef Türkiye, Gönül Dağı ve Başkalarının Hayatı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, atv, TV8 ve NOW TV'nin 10 Ekim 2026 Cumartesi yayın akışı...
KANALLARIN 10 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sevdan Bir Ateş
16:15 Gizemli Gerçek
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo-Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:30 Benim Tatlı Yalanım
10:30 Yüksek Sosyete
11:00 Dizi
14:00 Bir Şansım Olsa
16:30 Dizi
19:00 Star Haber
20:00 Başkalarının Hayatı (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:40 Dizi
17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Dizi
13:00 Dizi
16:00 Dizi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Mercan Köşk (Yeni Bölüm)
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Anne Yarısı
13:45 Ömür Usta
16:30 Yeraltı
19:00 Deniz Uras ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ömür Usta
22:30 Anne Yarısı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:3 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)