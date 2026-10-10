Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 10 EKİM 2026: Bugün televizyonda hangi diziler, filmler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        TV YAYIN AKIŞI 10 EKİM 2026: Bugün televizyonda hangi diziler, filmler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        10 Ekim 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler, sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini, sinema filmlerini ve eğlenceli yarışma programlarını takip etmek için kanalların yayın saatlerini merak ediyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, ATV, TV8 ve NOW TV'nin günlük yayın programları da merak konusu oldu. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi yapım yayınlanacak? İşte 10 Ekim Cumartesi TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 17:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bu akşam televizyon ekranları, birbirinden farklı dizi ve yarışma programlarıyla izleyicilere geniş bir içerik seçeneği sunuyor. Hafta sonunu ekran başında değerlendirmek isteyenler, favori yapımlarının yayın saatlerini öğrenmek için kanalların güncel programlarını araştırıyor. Bu akşam Güller ve Günahlar, Mercan Köşk, MasterChef Türkiye, Gönül Dağı ve Başkalarının Hayatı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, atv, TV8 ve NOW TV'nin 10 Ekim 2026 Cumartesi yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 10 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kızılcık Şerbeti

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Sevdan Bir Ateş

        16:15 Gizemli Gerçek

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo-Can

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Benim Tatlı Yalanım

        10:30 Yüksek Sosyete

        11:00 Dizi

        14:00 Bir Şansım Olsa

        16:30 Dizi

        19:00 Star Haber

        20:00 Başkalarının Hayatı (Yeni Bölüm)

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        10:00 Hayallerinin Peşinde

        11:40 Dizi

        17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

        23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Dizi

        13:00 Dizi

        16:00 Dizi

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Mercan Köşk (Yeni Bölüm)

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Anne Yarısı

        13:45 Ömür Usta

        16:30 Yeraltı

        19:00 Deniz Uras ile Now Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Ömür Usta

        22:30 Anne Yarısı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:3 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        15:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TV Yayın akışı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Husiler havalimanını vurdu!
        Husiler havalimanını vurdu!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik çift yönlü durduruldu
        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik çift yönlü durduruldu
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi
        Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi
        Beşiktaş Dolmabahçe'de kaybetmiyor!
        Beşiktaş Dolmabahçe'de kaybetmiyor!
        8 ayda 81 ilde 7 bin 818 operasyon!
        8 ayda 81 ilde 7 bin 818 operasyon!
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Yürüyecek hali yok!"
        Umut ışığı yandı
        Umut ışığı yandı
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!