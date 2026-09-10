TV YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2026: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV rehberi
Televizyon ekranlarında yayınlanacak içerikler izleyicilerin günlük takip listesinde yer alıyor. 10 Eylül 2026 Perşembe akşamı hangi dizilerin, yarışmaların ve programların ekrana geleceği merak edilirken, ulusal kanalların yayın akışları da araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanallarda yer alacak yapımlar için izleyiciler "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanında Fenerbahçe - Roma mücadelesi TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanırken, Show TV'de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle, Star TV'de Sevdiğim Sensin yeni sezonuyla ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte 10 Eylül 2026 Perşembe günü TV kanallarında yayınlanacak dizi, program ve maç bilgileri...
Televizyon ekranlarında 10 Eylül 2026 Perşembe akşamı izleyicileri birbirinden farklı içerikler bekliyor. Diziler, yarışmalar ve özel programların yanı sıra spor gündeminin önemli karşılaşmaları da ekranlara taşınacak. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanında Fenerbahçe - Roma mücadelesi TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanırken, Show TV’de ise Muhtemel Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merak edilirken, bu akşam ekrana gelecek yapımlar araştırılıyor. İşte 10 Eylül 2026 Perşembe TV yayın akışı...
KANALLARIN 10 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.30 Sevdan Bir Ateş
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.45 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Haysiyet
09.00 Yaprak Dökümü
11.30 Daha 17
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet (Tekrar)
23.15 Daha 17 (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:50 Evlilik Güzeldir
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:00 Gönül Dağı
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Fenerbahçe - Roma | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı
22.00 Maç Sonu
22.30 Evlilik Güzeldir
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Güzel Köylü
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin (Yeni Sezon)
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Aşk ve Taht
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Mercan Köşk (Tekrar)
NOW YAYIN AKIŞI
06:00 Şahane Hayatım
07:15 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle...
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kirli Sepeti
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
20:00 Başka Bir Sen
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Oynat Bakalım
09:00 MasterChef Türkiye
13:00 Doktor Aksoy / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm