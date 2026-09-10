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        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2026: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV rehberi

        TV YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2026: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV rehberi

        Televizyon ekranlarında yayınlanacak içerikler izleyicilerin günlük takip listesinde yer alıyor. 10 Eylül 2026 Perşembe akşamı hangi dizilerin, yarışmaların ve programların ekrana geleceği merak edilirken, ulusal kanalların yayın akışları da araştırılıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanallarda yer alacak yapımlar için izleyiciler "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanında Fenerbahçe - Roma mücadelesi TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanırken, Show TV'de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle, Star TV'de Sevdiğim Sensin yeni sezonuyla ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte 10 Eylül 2026 Perşembe günü TV kanallarında yayınlanacak dizi, program ve maç bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 16:37 Güncelleme:
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        1

        Televizyon ekranlarında 10 Eylül 2026 Perşembe akşamı izleyicileri birbirinden farklı içerikler bekliyor. Diziler, yarışmalar ve özel programların yanı sıra spor gündeminin önemli karşılaşmaları da ekranlara taşınacak. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanında Fenerbahçe - Roma mücadelesi TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanırken, Show TV’de ise Muhtemel Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merak edilirken, bu akşam ekrana gelecek yapımlar araştırılıyor. İşte 10 Eylül 2026 Perşembe TV yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 10 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Siyah Kalp

        09.30 Sevdan Bir Ateş

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Haysiyet

        09.00 Yaprak Dökümü

        11.30 Daha 17

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Arka Sokaklar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Haysiyet (Tekrar)

        23.15 Daha 17 (Tekrar)

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:50 Evlilik Güzeldir

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        15:00 Gönül Dağı

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 Ana Haber

        19:45 Fenerbahçe - Roma | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı

        22.00 Maç Sonu

        22.30 Evlilik Güzeldir

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Güzel Köylü

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

        19:00 Star Haber

        20:00 Sevdiğim Sensin (Yeni Sezon)

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Aşk ve Taht

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Mercan Köşk (Tekrar)

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        06:00 Şahane Hayatım

        07:15 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle...

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Kirli Sepeti

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

        20:00 Başka Bir Sen

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 MasterChef Türkiye

        13:00 Doktor Aksoy / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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