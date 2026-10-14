Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 14 EKİM 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV, TV8 kanal yayın akışı

        TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 14 EKİM 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV, TV8 kanal yayın akışı

        14 Ekim 2026 Çarşamba günü televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler, ulusal kanalların akşam yayın programlarını araştırmaya başladı. Haftanın üçüncü gününde ekranlara gelecek diziler, sevilen yarışma programları, sinema filmleri ve futbol karşılaşmaları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Özellikle prime-time kuşağında hangi yapımların yayınlanacağını öğrenmek isteyenler, kanalların güncel yayın listelerine göz atıyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? İşte 14 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 11:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bu akşam televizyon ekranlarında dizi heyecanı ve futbol coşkusu bir arada yaşanacak. Show TV'de Sevdan Bir Ateş, NOW TV'de ise Yeraltı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Futbolseverlerin gözü ise TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Aston Villa-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında olacak. Haftanın ortasında televizyon keyfi yapmak isteyenler, diğer ulusal kanalların akşam kuşağında hangi yapımlara yer verdiğini de araştırıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var, Aston Villa-Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? İşte 14 Ekim 2026 Çarşamba Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 14 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Siyah Kalp

        09.00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Bahar

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Uzak Şehir

        19.00 Kanal D Ana Haber

        20.00 Güller ve Günahlar

        23.30 Daha 17

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        08.30 Cansu Canan ile Bugün

        10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.20 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.30 Lingo Türkiye

        18.55 İddiaların Aksine

        19.00 Ana Haber

        20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        22.00 Aston Villa - Fenerbahçe | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 Gün Ortası

        14.00 Güneşin Doğduğu Yer

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 ATV Ana Haber

        20.00 Var Mısın Yok Musun

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.00 Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Sevdam Karadeniz

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Yeraltı

        17.30 Kumbara

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 Yeraltı (Yeni Bölüm)

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.00 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        19.00 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TV Yayın akışı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
        Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        İstanbul'da yoğun yağış! Yollar göle döndü
        İstanbul'da yoğun yağış! Yollar göle döndü
        Edanur, 23 yaşında öldü! Sürücü 0.83 promil alkollüydü! Tahliye edildi
        Edanur, 23 yaşında öldü! Sürücü 0.83 promil alkollüydü! Tahliye edildi
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ı kaybetti
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ı kaybetti
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Boğazını kesip öldürdü! Savunması şaşırttı
        Boğazını kesip öldürdü! Savunması şaşırttı
        "Kalite ve güç farkı!"
        "Kalite ve güç farkı!"
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Çok büyük acı... Yangında bir aile yok oldu
        Çok büyük acı... Yangında bir aile yok oldu
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!