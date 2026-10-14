TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 14 EKİM 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV, TV8 kanal yayın akışı
14 Ekim 2026 Çarşamba günü televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler, ulusal kanalların akşam yayın programlarını araştırmaya başladı. Haftanın üçüncü gününde ekranlara gelecek diziler, sevilen yarışma programları, sinema filmleri ve futbol karşılaşmaları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Özellikle prime-time kuşağında hangi yapımların yayınlanacağını öğrenmek isteyenler, kanalların güncel yayın listelerine göz atıyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? İşte 14 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışı...
Bu akşam televizyon ekranlarında dizi heyecanı ve futbol coşkusu bir arada yaşanacak. Show TV'de Sevdan Bir Ateş, NOW TV'de ise Yeraltı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Futbolseverlerin gözü ise TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Aston Villa-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında olacak. Haftanın ortasında televizyon keyfi yapmak isteyenler, diğer ulusal kanalların akşam kuşağında hangi yapımlara yer verdiğini de araştırıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var, Aston Villa-Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? İşte 14 Ekim 2026 Çarşamba Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışı...
KANALLARIN 14 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
19.00 Kanal D Ana Haber
20.00 Güller ve Günahlar
23.30 Daha 17
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
22.00 Aston Villa - Fenerbahçe | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14.00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Erol’da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Sevdam Karadeniz
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Yeraltı
17.30 Kumbara
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Yeraltı (Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.00 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
19.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)