TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 14 EKİM 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV, TV8 kanal yayın akışı

Bu akşam televizyon ekranlarında dizi heyecanı ve futbol coşkusu bir arada yaşanacak. Show TV'de Sevdan Bir Ateş, NOW TV'de ise Yeraltı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Futbolseverlerin gözü ise TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Aston Villa-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında olacak. Haftanın ortasında televizyon keyfi yapmak isteyenler, diğer ulusal kanalların akşam kuşağında hangi yapımlara yer verdiğini de araştırıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var, Aston Villa-Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? İşte 14 Ekim 2026 Çarşamba Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışı...