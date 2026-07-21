TYT ile hangi bölümler alım yapıyor? İşte TYT ile alım yapan 2 yıllık ön lisans bölümleri
2026 YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından üniversite tercih maratonu başladı. TYT puanıyla tercih yapacak adaylar, hangi ön lisans programlarının öğrenci kabul ettiğini araştırıyor. Sağlık, teknik, adalet, bilişim ve sosyal bilimler alanlarında yüzlerce 2 yıllık program TYT puanıyla öğrenci alıyor. Tercih döneminde en çok araştırılan konular arasında "TYT ile alan bölümler hangileri?" ve "2 yıllık bölümler neler?" soruları yer alıyor. Adaylar tercih listelerini oluştururken ilgi alanlarının yanı sıra istihdam imkanlarını da göz önünde bulunduruyor. Peki, TYT ile hangi bölümler alım yapıyor, 2 yıllık ön lisans bölümleri hangileri? İşte TYT puanıyla tercih edilebilecek ön lisans programları...
TYT puanıyla tercih yapılabilen ön lisans programları, üniversite adaylarına iki yıllık eğitim imkanı sunuyor. Meslek yüksekokullarında eğitim verilen bu programlar sağlık, teknoloji, hizmet, adalet, ulaştırma ve sosyal bilimler gibi birçok farklı alanda bulunuyor. Mezunlar isterlerse Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans eğitimine devam edebiliyor, isterlerse doğrudan iş hayatına atılabiliyor. Tercih yapacak adayların bölüm içeriklerini, taban puanlarını ve iş olanaklarını birlikte değerlendirmesi öneriliyor. Peki, TYT ile hangi bölümler tercih edilebilir? İşte 2026 yılında TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programları...
TYT PUANIYLA ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
TYT puanı ile üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşilebiliyor. Ön lisans bölümlerinin haricinde yetenek sınavı ile alan bölümler ve üniversiteler de tercih edilebiliyor.
TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER LİSTESİ
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Ağız ve Diş Sağlığı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ambalaj Tasarımı
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Arıcılık
Aşçılık
Atçılık ve Antrenörlüğü
Atık Yönetimi
Avcılık ve Yaban Hayatı
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Bağcılık
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri
Basın ve Yayıncılık
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Bitki Koruma
Biyokimya
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Boya Teknolojisi
Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTahribatsız Muayene
Tapu ve Kadastro
Tarım Teknolojisi
Tarım Makineleri
Tarımsal İşletmecilik
Tarla Bitkileri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil ve Halı Makineleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tohumculuk Teknolojisi
Turist Rehberliği
Turizm Animasyonu
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Sağlığı
Çevre Temizliği ve Denetimi
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
Çini Sanatı ve Tasarımı
Çocuk Gelişimi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
Deniz Brokerliği
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deri Konfeksiyon
Deri Teknolojisi
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği
Dış Ticaret
Dijital Fabrika Teknolojileri
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Döküm
Uçak Teknolojisi
Uçuş Harekat Yöneticiliği
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Üretimde Kalite Kontrol
Web Tasarımı ve Kodlama
Yağ Endüstrisi
Yapı Denetimi
Yapı Ressamlığı
Yapı Tesisat Teknolojisi
Yapı Yalıtım Teknolojisi
Yaşlı Bakımı
Yat Kaptanlığı
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
Eczane Hizmetleri
Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Elektronörofizyoloji
Emlak Yönetimi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Cam ve Seramik
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
Endüstriyel Kalıpçılık
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Eser Koruma
Et ve Ürünleri Teknolojisi
E-Ticaret ve Pazarlama
Ev İdaresi
Evde Hasta Bakımı
Fındık Eksperliği
Fidan Yetiştiriciliği
Fizyoterapi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Gemi İnşaatı
Gemi Makineleri İşletme
Geoteknik
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Grafik Tasarımı
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Harita ve Kadastro
Hava Lojistiği
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İç Mekan Tasarımı
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İkram Hizmetleri
İlahiyat (Önlisans)
İlk ve Acil Yardım
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
İnşaat Teknolojisi
İnternet ve Ağ Teknolojileri
İş Makineleri Operatörlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş ve Uğraşı Terapisi
İşletme Yönetimi
Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kooperatifçilik
Kozmetik Teknolojisi
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Kültürel Miras ve Turizm
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laboratuvar Teknolojisi
Lojistik
Maden Teknolojisi
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Maliye
Mantarcılık
Marina ve Yat İşletmeciliği
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mekatronik
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Mermer Teknolojisi
Metalurji
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Restorasyon
Mobil Teknolojileri
Mobilya ve Dekorasyon
Moda Tasarımı
Moda Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Nüfus ve Vatandaşlık
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Nükleer Tıp Teknikleri
Odyometri
Optisyenlik
Organik Tarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ortopedik Protez ve Ortez
Otobüs Kaptanlığı
Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri
Otomotiv Teknolojisi
Otopsi Yardımcılığı
Özel Güvenlik ve Koruma
Pastacılık ve Ekmekçilik
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Pazarlama
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Podoloji
Polimer Teknolojisi
Posta Hizmetleri
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Radyoterapi
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Makinistliği
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Sahne Işık ve Ses Teknolojileri
Sahne ve Dekor Tasarımı
Seracılık
Seramik, Cam ve Çinicilik
Silah Sanayi Teknikerliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sondaj Teknolojisi
Sosyal Güvenlik
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Su Altı Teknolojisi
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
Sulama Teknolojisi
Süt ve Besi Hayvancılığı
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Şarap Üretim Teknolojisi
TYT İLE ALINAN BÖLÜMLERDE DGS İMKANI VAR MI?
Evet. Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabiliyor.
Her bölümün geçiş yapabileceği lisans programları farklılık gösterirken, DGS sayesinde eğitim hayatına lisans düzeyinde devam etmek mümkün oluyor.
TYT TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Üniversite tercih sürecinde adayların;
Başarı sıralamalarını,
Geçmiş yıl taban puanlarını,
Üniversitenin bulunduğu şehri,
Akademik kadroyu,
Staj ve uygulama imkanlarını,
Mezunların istihdam oranlarını
birlikte değerlendirmesi öneriliyor.