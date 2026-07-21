Fındık Eksperliği



Fidan Yetiştiriciliği



Fizyoterapi



Fotoğrafçılık ve Kameramanlık



Geleneksel El Sanatları



Gemi İnşaatı



Gemi Makineleri İşletme



Geoteknik



Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi



Gıda Teknolojisi



Giyim Üretim Teknolojisi



Grafik Tasarımı



Halıcılık ve Kilimcilik



Halkla İlişkiler ve Tanıtım



Harita ve Kadastro



Hava Lojistiği



Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi



Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İç Mekan Tasarımı



İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi



İkram Hizmetleri



İlahiyat (Önlisans)



İlk ve Acil Yardım



İnsan Kaynakları Yönetimi



İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü



İnşaat Teknolojisi



İnternet ve Ağ Teknolojileri



İş Makineleri Operatörlüğü



İş Sağlığı ve Güvenliği

İş ve Uğraşı Terapisi



İşletme Yönetimi



Kaynak Teknolojisi



Kimya Teknolojisi



Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi



Kooperatifçilik



Kozmetik Teknolojisi



Kuyumculuk ve Takı Tasarımı



Kültürel Miras ve Turizm



Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği



Laborant ve Veteriner Sağlık



Laboratuvar Teknolojisi



Lojistik



Maden Teknolojisi



Makine



Makine, Resim ve Konstrüksiyon



Maliye



Mantarcılık



Marina ve Yat İşletmeciliği



Marka İletişimi

Medya ve İletişim



Mekatronik



Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası



Mermer Teknolojisi



Metalurji



Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi



Mimari Dekoratif Sanatlar



Mimari Restorasyon



Mobil Teknolojileri



Mobilya ve Dekorasyon



Moda Tasarımı



Moda Yönetimi



Muhasebe ve Vergi Uygulamaları



Nüfus ve Vatandaşlık



Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği



Nükleer Tıp Teknikleri

Odyometri

Optisyenlik

Organik Tarım

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Ortopedik Protez ve Ortez

Otobüs Kaptanlığı

Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri

Otomotiv Teknolojisi

Otopsi Yardımcılığı

Özel Güvenlik ve Koruma

Pastacılık ve Ekmekçilik

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Pazarlama

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Podoloji

Polimer Teknolojisi

Posta Hizmetleri

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Radyoterapi

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

Raylı Sistemler İşletmeciliği

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Raylı Sistemler Makinistliği

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Sahne Işık ve Ses Teknolojileri

Sahne ve Dekor Tasarımı

Seracılık

Seramik, Cam ve Çinicilik

Silah Sanayi Teknikerliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Sondaj Teknolojisi

Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Su Altı Teknolojisi

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

Sulama Teknolojisi

Süt ve Besi Hayvancılığı

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Şarap Üretim Teknolojisi