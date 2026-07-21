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        Haberler Bilgi Gündem TYT ile alan bölümler hangileri? TYT ile tercih yapılacak bölümler neler?

        TYT ile alan bölümler hangileri? TYT ile tercih yapılacak bölümler neler?

        YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih heyecanı da resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açılan sonuçların ardından milyonlarca aday, TYT puanıyla öğrenci kabul eden 2 yıllık ön lisans programlarını araştırmaya yöneldi. Sağlıktan teknik programlara, sosyal bilimlerden hizmet sektörüne kadar birçok bölümün yer aldığı listede adaylar, taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercihlerini şekillendirmeye başladı. Peki, TYT puanı ile alan bölümler neler? TYT ile hangi ön lisans programlarına girilebilir? İşte 2026 TYT ile alan bölümler, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 06:32 Güncelleme:
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        Üniversite sınavı maratonunun sona ermesinin ardından gözler tercih dönemine çevrildi. 2026 YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar, TYT puanıyla tercih edilebilecek 2 yıllık bölümler ile üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Tercih listelerini oluşturacak öğrenciler, geçtiğimiz yılın yerleştirme verilerini baz alarak en doğru seçimi yapmaya hazırlanıyor. Peki, TYT puanıyla hangi bölümler tercih edilebilir? 2025 üniversite taban puanlarına göre TYT ile alan bölümler hangileri? İşte bölüm bölüm güncel liste ve merak edilen tüm detaylar...

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        TYT PUANIYLA ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

        TYT puanı ile üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşilebiliyor. Ön lisans bölümlerinin haricinde yetenek sınavı ile alan bölümler ve üniversiteler de tercih edilebiliyor.

        TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER LİSTESİ

        Acil Durum ve Afet Yönetimi

        Adalet

        Ağız ve Diş Sağlığı

        Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

        Ambalaj Tasarımı

        Ameliyathane Hizmetleri

        Anestezi

        Arıcılık

        Aşçılık

        Atçılık ve Antrenörlüğü

        Atık Yönetimi

        Avcılık ve Yaban Hayatı

        Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

        Bağcılık

        Bahçe Tarımı

        Bankacılık ve Sigortacılık

        Basım ve Yayın Teknolojileri

        Basın ve Yayıncılık

        Bilgi Güvenliği Teknolojisi

        Bilgi Yönetimi

        Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

        Bilgisayar Operatörlüğü

        Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)

        Bilgisayar Programcılığı

        Bilgisayar Teknolojisi

        Bilişim Güvenliği Teknolojisi

        Bitki Koruma

        Biyokimya

        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

        Boya Teknolojisi

        Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTahribatsız Muayene

        Tapu ve Kadastro

        Tarım Teknolojisi

        Tarım Makineleri

        Tarımsal İşletmecilik

        Tarla Bitkileri

        Tekstil Teknolojisi

        Tekstil ve Halı Makineleri

        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

        Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

        Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

        Tohumculuk Teknolojisi

        Turist Rehberliği

        Turizm Animasyonu

        Turizm ve Otel İşletmeciliği

        Turizm ve Seyahat Hizmetleri

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        Coğrafi Bilgi Sistemleri

        Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)

        Çağrı Merkezi Hizmetleri

        Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

        Çevre Koruma ve Kontrol

        Çevre Sağlığı

        Çevre Temizliği ve Denetimi

        Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

        Çini Sanatı ve Tasarımı

        Çocuk Gelişimi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

        Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

        Deniz Brokerliği

        Deniz Ulaştırma ve İşletme

        Deniz ve Liman İşletmeciliği

        Deri Konfeksiyon

        Deri Teknolojisi

        Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği

        Dış Ticaret

        Dijital Fabrika Teknolojileri

        Diş Protez Teknolojisi

        Diyaliz

        Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

        Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

        Döküm

        Uçak Teknolojisi

        Uçuş Harekat Yöneticiliği

        Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

        Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)

        Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

        Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

        Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

        Üretimde Kalite Kontrol

        Web Tasarımı ve Kodlama

        Yağ Endüstrisi

        Yapı Denetimi

        Yapı Ressamlığı

        Yapı Tesisat Teknolojisi

        Yapı Yalıtım Teknolojisi

        Yaşlı Bakımı

        Yat Kaptanlığı

        Yeni Medya ve Gazetecilik

        Yerel Yönetimler

        Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

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        Eczane Hizmetleri

        Elektrik

        Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

        Elektrikli Cihaz Teknolojisi

        Elektronik Haberleşme Teknolojisi

        Elektronik Teknolojisi

        Elektronörofizyoloji

        Emlak Yönetimi

        Endüstri Ürünleri Tasarımı

        Endüstriyel Cam ve Seramik

        Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi

        Endüstriyel Kalıpçılık

        Enerji Tesisleri İşletmeciliği

        Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

        Eser Koruma

        Et ve Ürünleri Teknolojisi

        E-Ticaret ve Pazarlama

        Ev İdaresi

        Evde Hasta Bakımı

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        Fındık Eksperliği

        Fidan Yetiştiriciliği

        Fizyoterapi

        Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

        Geleneksel El Sanatları

        Gemi İnşaatı

        Gemi Makineleri İşletme

        Geoteknik

        Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

        Gıda Teknolojisi

        Giyim Üretim Teknolojisi

        Grafik Tasarımı

        Halıcılık ve Kilimcilik

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım

        Harita ve Kadastro

        Hava Lojistiği

        Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

        Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

        İç Mekan Tasarımı

        İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

        İkram Hizmetleri

        İlahiyat (Önlisans)

        İlk ve Acil Yardım

        İnsan Kaynakları Yönetimi

        İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

        İnşaat Teknolojisi

        İnternet ve Ağ Teknolojileri

        İş Makineleri Operatörlüğü

        İş Sağlığı ve Güvenliği

        İş ve Uğraşı Terapisi

        İşletme Yönetimi

        Kaynak Teknolojisi

        Kimya Teknolojisi

        Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

        Kooperatifçilik

        Kozmetik Teknolojisi

        Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

        Kültürel Miras ve Turizm

        Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

        Laborant ve Veteriner Sağlık

        Laboratuvar Teknolojisi

        Lojistik

        Maden Teknolojisi

        Makine

        Makine, Resim ve Konstrüksiyon

        Maliye

        Mantarcılık

        Marina ve Yat İşletmeciliği

        Marka İletişimi

        Medya ve İletişim

        Mekatronik

        Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

        Mermer Teknolojisi

        Metalurji

        Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

        Mimari Dekoratif Sanatlar

        Mimari Restorasyon

        Mobil Teknolojileri

        Mobilya ve Dekorasyon

        Moda Tasarımı

        Moda Yönetimi

        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

        Nüfus ve Vatandaşlık

        Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

        Nükleer Tıp Teknikleri

        Odyometri

        Optisyenlik

        Organik Tarım

        Ormancılık ve Orman Ürünleri

        Ortopedik Protez ve Ortez

        Otobüs Kaptanlığı

        Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri

        Otomotiv Teknolojisi

        Otopsi Yardımcılığı

        Özel Güvenlik ve Koruma

        Pastacılık ve Ekmekçilik

        Patoloji Laboratuvar Teknikleri

        Pazarlama

        Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

        Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

        Podoloji

        Polimer Teknolojisi

        Posta Hizmetleri

        Radyo ve Televizyon Programcılığı

        Radyo ve Televizyon Teknolojisi

        Radyoterapi

        Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

        Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

        Raylı Sistemler İşletmeciliği

        Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

        Raylı Sistemler Makinistliği

        Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

        Reklamcılık

        Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

        Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

        Sağlık Kurumları İşletmeciliği

        Sağlık Turizmi İşletmeciliği

        Sahne Işık ve Ses Teknolojileri

        Sahne ve Dekor Tasarımı

        Seracılık

        Seramik, Cam ve Çinicilik

        Silah Sanayi Teknikerliği

        Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

        Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

        Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

        Sondaj Teknolojisi

        Sosyal Güvenlik

        Sosyal Hizmetler

        Sosyal Medya Yöneticiliği

        Spor Yönetimi

        Su Altı Teknolojisi

        Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

        Sulama Teknolojisi

        Süt ve Besi Hayvancılığı

        Süt ve Ürünleri Teknolojisi

        Şarap Üretim Teknolojisi

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