Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026-2027 Diyanet üç aylar takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan tarihleri
Üç aylar başlangıcı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının 2026-2027 dini günler takvimine göre Recep ayıyla başlayacak üç aylar, Aralık ayında idrak edilecek. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Ramazan ayının başlangıç tarihi de belli oldu. Peki, üç aylara kaç gün kaldı, Recep, Şaban ve Ramazan ayı hangi tarihlerde başlayacak? İşte Diyanet 2026-2027 üç aylar takvimi…
2026 yılının son ayında başlayacak üç aylar, 2027 yılında Ramazan Bayramı ile tamamlanacak. Hicri takvime göre belirlenen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, her yıl miladi takvimde yaklaşık 10-11 gün daha erken tarihlere denk geliyor. Bu dönemde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri de idrak edilecek. Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep ayı ne zaman başlayacak? İşte 2026-2027 üç aylar takvimi ve önemli dini günlerin tarihleri…
ÜÇ AYLAR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?
Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayının başlamasıyla birlikte idrak edilmeye başlanacak. Recep ayının ilk gününe denk gelen bu tarih, aynı zamanda Regaip Kandili olarak da kutlanacak.
Üç ayların başlamasıyla birlikte Müslümanlar için manevi hazırlık dönemi de başlayacak. Recep ayının ardından Şaban ayı, sonrasında ise Ramazan ayı gelecek.
RECEP AYI VE REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Üç ayların ilk ayı olan Recep, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Recep ayının başlangıcıyla aynı güne denk gelen Regaip Kandili de 10 Aralık Perşembe gecesi idrak edilecek.
Diyanet takviminde yer alan bir diğer önemli gece olan Miraç Kandili ise 4 Ocak 2027 Pazartesi günü kutlanacak. Recep ayının ardından 9 Ocak 2027 Cumartesi günü Şaban ayına girilecek.
ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BERAT KANDİLİ HANGİ GÜN?
Üç ayların ikinci halkası olan Şaban ayı, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayına hazırlık dönemi olarak kabul edilen Şaban ayında Berat Kandili de idrak edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 dini günler listesine göre Berat Kandili, 22 Ocak 2027 Cuma günü kutlanacak. Böylece üç aylar içerisindeki önemli kandil gecelerinden Regaip, Miraç ve Berat Kandili tarihleri de netleşmiş olacak.
RAMAZAN AYI 2027 NE ZAMAN BAŞLIYOR, İLK ORUÇ NE ZAMAN?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak ve 8 Şubat günü ilk oruçlarını tutacak.
Ramazan ayının son günlerine doğru Kadir Gecesi, 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek. Ramazan ayının son günü olan 8 Mart 2027 Pazartesi ise arefe günü olacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 9 Mart 2027 Salı, ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü günü ise 11 Mart 2027 Perşembe günü kutlanacak.
DİYANET 2026-2027 ÜÇ AYLAR VE KANDİL TAKVİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimine göre 2026-2027 dönemindeki önemli tarihler şöyle: