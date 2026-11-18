2026 yılının son ayında başlayacak üç aylar, 2027 yılında Ramazan Bayramı ile tamamlanacak. Hicri takvime göre belirlenen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, her yıl miladi takvimde yaklaşık 10-11 gün daha erken tarihlere denk geliyor. Bu dönemde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri de idrak edilecek. Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep ayı ne zaman başlayacak? İşte 2026-2027 üç aylar takvimi ve önemli dini günlerin tarihleri…