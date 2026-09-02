Uzaya gönderilen 4 tırtılın şaşırtıcı yolculuğu: Dördü de kelebeğe dönüştü

MUHAFAZAYA TUTUNARAK İLERLEDİLER

Dört tırtıl, 16 Kasım 2009'da Atlantis mekiğinin STS-129 göreviyle yörüngeye taşındı ve deney için tasarlanmış küçük bir habitatta barındırıldı. Larvalar metamorfoza başlamadan önce beslenebiliyor ve kutunun içinde serbestçe dolaşıyordu. Yaprağa ya da dala tutunmak yerine, bir sonraki aşamaya hazırlanırken muhafazanın kendi yüzeyine tutundular ve krizalitlerini de orada oluşturdular.

Yerçekimi alışılmış bir referans noktası olmaktan çıkınca, tutunmayı sürdürebilmek ve krizaliti taşıyacak ipek yapıyı kurabilmek için hareketlerini bu yeni koşula uyarladılar. Raporlara göre dördü de metamorfozunu tamamlayıp kelebeğe dönüştü. İlk iki kelebek 30 Kasım'da çıktı, kalan ikisi kısa süre sonra onları izledi.