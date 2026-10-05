VENÜS RETROSU BİTİŞ TARİHİ 2026: Aşk, para ve ilişkilerde kritik günler! Venüs retrosu 2026 kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?
Venüs retrosu bitiş tarihi 2026 gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşk, ilişkiler, para, güzellik, estetik ve kişisel değerlerle ilişkilendirilen Venüs'ün geri hareketi devam ederken, bu dönemin burçlara etkileri de merak ediliyor. Bu süreçte özellikle geçmiş ilişkiler, maddi tercihler, duygusal beklentiler ve kişisel değerler yeniden değerlendirilirken, Venüs retrosunun ne zaman sona ereceği sorgulanıyor. Peki Venüs retrosu kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? 2026 Venüs retrosu hangi burçlarda gerçekleşiyor? İşte Venüs retrosunun başlangıç ve bitiş tarihi ile ilgili merak edilenler...
Venüs retrosunun başlamasıyla birlikte aşk, ilişkiler, para ve kişisel değerler gibi başlıklar astrolojinin gündemine taşındı. Astrolojide Venüs, bu konuların yanı sıra güzellik, estetik, zevkler ve ilişkilerdeki dengeyle de ilişkilendiriliyor. Bu nedenle retro dönemi, geçmiş ilişkilerin yeniden değerlendirilmesinden maddi tercihlerin gözden geçirilmesine kadar farklı konuların ele alındığı bir süreç olarak yorumlanıyor. Venüs retrosunun hangi burçlarda gerçekleştiği, ne kadar süreceği ve ne zaman sona ereceği de merak ediliyor. İşte 2026 Venüs retrosunun bitiş tarihi, süresi, gerçekleştiği burçlar ve astrolojik yorumları...
VENÜS RETROSU BİTİŞ TARİHİ 2026: VENÜS RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?
Venüs retrosu 3 Ekim 2026 tarihinde başladı. Venüs'ün retro hareketini tamamlayarak yeniden düz harekete geçişi 13 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecek.
Ancak Türkiye saatiyle Venüs'ün yeniden düz harekete geçişi 14 Kasım'ın ilk saatlerine denk geliyor.
Bu nedenle bazı astroloji takvimlerinde Venüs retrosunun bitiş tarihi 13 Kasım, Türkiye yerel saatine göre yapılan hesaplamalarda ise 14 Kasım olarak gösteriliyor. Aradaki fark, retro süresinden değil, kullanılan saat diliminden kaynaklanıyor.
VENÜS RETROSU KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 Venüs retrosu yaklaşık 42 gün sürecek. Efemeris hesaplamalarında retro hareketinin süresi yaklaşık 41,7 gün olarak veriliyor. Buna göre Venüs'ün geri hareket dönemi yaklaşık 6 haftalık bir süreci kapsıyor.
Bu sürenin dışında Venüs'ün retro öncesi ve sonrası gölge dönemleri de astrolojik yorumlarda dikkate alınabiliyor. Ancak gölge dönemleri, Venüs'ün teknik olarak retro harekette olduğu süreye dahil edilmiyor.
VENÜS RETROSUNUN GÖLGE DÖNEMİ NE ZAMAN?
2026 Venüs retrosunun ön gölge dönemi 31 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Retro hareketinin ardından devam eden son gölge döneminin ise 15 Aralık 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyor.
Astrolojide gölge dönemi, gezegenin retro hareketi öncesinde ve sonrasında aynı derecelerden yeniden geçtiği süreç olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Venüs retrosuyla ilişkilendirilen bazı temaların, retro hareketinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin dışında da gündeme gelebileceği düşünülüyor.
VENÜS RETROSU HANGİ BURÇLARDA GERÇEKLEŞİYOR?
2026 Venüs retrosu Akrep ve Terazi burçlarını kapsıyor. 3 Ekim'de Akrep burcunda retroya başlayan Venüs, 25 Ekim'de Terazi burcuna dönecek ve 13 Kasım'a kadar retro hareketini burada sürdürecek.
Astrolojik yorumlarda Akrep; duygusal yoğunluk, mahremiyet, bağlılık ve ilişkilerdeki güç dengeleriyle, Terazi ise uyum, denge, eşitlik ve ortaklıklarla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle Venüs'ün Akrep'ten Terazi'ye hareketi, retro sürecinin farklı aşamalarında özellikle ilişkiler ve kişisel değerler açısından farklı temaların öne çıkabileceği şeklinde yorumlanıyor.
VENÜS RETROSU AŞK VE İLİŞKİLERİ NASIL ETKİLER?
Astrolojide Venüs; aşk, romantik ilişkiler, çekim, uyum ve ilişkilerdeki beklentilerle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle Venüs retrosu, astrologlar tarafından mevcut ilişkilerin ve kişinin duygusal beklentilerinin yeniden değerlendirildiği bir dönem olarak yorumlanıyor.
Bu süreçte geçmiş ilişkilerin veya tamamlanmamış meselelerin yeniden gündeme gelebileceği, eski partnerlerden haber alınabileceği ya da mevcut ilişkilerde daha önce konuşulmamış konuların tekrar ele alınabileceği yönünde astrolojik yorumlar yapılıyor. Bununla birlikte Venüs retrosunun herkes için aynı şekilde yaşanacağı veya eski bir ilişkinin mutlaka yeniden başlayacağı söylenemez.
Astrolojik yorumlara göre bu dönemde kişinin ilişkilerde ne istediğini, beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığını ve kendisini ilişkisi içinde ne kadar değerli hissettiğini sorgulaması öne çıkabilir.
VENÜS RETROSUNDA PARA VE MADDİ KONULAR
Venüs yalnızca aşk ve ilişkilerle değil, astrolojide para, maddi değerler ve kişinin sahip olduklarına verdiği önemle de ilişkilendiriliyor. Bu nedenle Venüs retrosu sırasında harcama alışkanlıkları, maddi öncelikler ve finansal tercihler üzerine yeniden düşünülmesi gerektiği yönünde astrolojik yorumlar yapılıyor.
Özellikle büyük alışverişler, finansal kararlar ve uzun vadeli maddi planlar konusunda acele etmek yerine ihtiyaçların ve önceliklerin gözden geçirilmesi öneriliyor.
VENÜS RETROSUNDA GÜZELLİK VE ESTETİK NEDEN GÜNDEME GELİYOR?
Venüs astrolojide güzellik, estetik, kişisel zevkler ve görünümle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle Venüs retrosu dönemlerinde saç, güzellik uygulamaları, estetik işlemler, stil değişiklikleri ve dış görünüşle ilgili tercihler de astrolojik yorumların konusu oluyor.
Astrolojik yaklaşımlarda, kalıcı sonuç doğurabilecek büyük estetik değişiklikler konusunda acele etmek yerine kişinin mevcut tercihlerini yeniden değerlendirmesi önerilebiliyor.
VENÜS RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Astrolojik yorumlara göre Venüs retrosu, özellikle ilişkiler ve kişisel değerler konusunda acele kararlar vermek yerine mevcut durumu değerlendirmek için kullanılabilecek bir dönem olarak görülüyor.
Bu süreçte öne çıkan başlıklar şöyle sıralanıyor:
Geçmiş ilişkileri ve duygusal bağları yeniden değerlendirmek
İlişkilerde beklentileri ve sınırları gözden geçirmek
Harcama alışkanlıklarını sorgulamak
Maddi öncelikleri yeniden belirlemek
Kişisel değerleri ve ihtiyaçları düşünmek
Güzellik ve estetik konularında kalıcı kararları aceleye getirmemek
İlişkilerde ortaya çıkan sorunları görmezden gelmek yerine değerlendirmek
VENÜS RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Astrolojik yorumlara göre Venüs retrosu, özellikle ilişkiler ve kişisel değerler konusunda acele kararlar vermek yerine mevcut durumu değerlendirmek için kullanılabilecek bir dönem olarak görülüyor.
Bu süreçte öne çıkan başlıklar şöyle sıralanıyor:
Geçmiş ilişkileri ve duygusal bağları yeniden değerlendirmek
İlişkilerde beklentileri ve sınırları gözden geçirmek
Harcama alışkanlıklarını sorgulamak
Maddi öncelikleri yeniden belirlemek
Kişisel değerleri ve ihtiyaçları düşünmek
Güzellik ve estetik konularında kalıcı kararları aceleye getirmemek
İlişkilerde ortaya çıkan sorunları görmezden gelmek yerine değerlendirmek