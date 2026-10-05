VENÜS RETROSU BİTİŞ TARİHİ 2026: Aşk, para ve ilişkilerde kritik günler! Venüs retrosu 2026 kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

VENÜS RETROSU AŞK VE İLİŞKİLERİ NASIL ETKİLER?

Astrolojide Venüs; aşk, romantik ilişkiler, çekim, uyum ve ilişkilerdeki beklentilerle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle Venüs retrosu, astrologlar tarafından mevcut ilişkilerin ve kişinin duygusal beklentilerinin yeniden değerlendirildiği bir dönem olarak yorumlanıyor.

Bu süreçte geçmiş ilişkilerin veya tamamlanmamış meselelerin yeniden gündeme gelebileceği, eski partnerlerden haber alınabileceği ya da mevcut ilişkilerde daha önce konuşulmamış konuların tekrar ele alınabileceği yönünde astrolojik yorumlar yapılıyor. Bununla birlikte Venüs retrosunun herkes için aynı şekilde yaşanacağı veya eski bir ilişkinin mutlaka yeniden başlayacağı söylenemez.

Astrolojik yorumlara göre bu dönemde kişinin ilişkilerde ne istediğini, beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığını ve kendisini ilişkisi içinde ne kadar değerli hissettiğini sorgulaması öne çıkabilir.