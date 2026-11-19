VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğrenim burs tutarı aylık 4 bin TL olarak belirlendi. Burs almaya hak kazanan ön lisans ve lisans öğrencileri, belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda bu destekten yararlanabilecek.

Ortaöğrenim öğrencileri için belirlenen aylık eğitim yardımı ise 1.750 TL oldu.