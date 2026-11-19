VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 VGM yükseköğretim (lisans) burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından üniversite öğrencilerine verilecek 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim bursu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin başvurularını tamamlamasının ardından gözler yükseköğrenim sonuç duyurusuna çevrildi. Aylık 4 bin TL burs desteğinden yararlanmak isteyen binlerce öğrenci, başvuru değerlendirmelerinin ne zaman tamamlanacağını araştırıyor. 2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar hangi tarihte ve saat kaçta ilan edilecek? İşte VGM burs sonuçları sorgulama ekranı...
VGM burs başvuruları, 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında ön lisans ve lisans öğrencilerinden alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemleri için çalışmalar başlatıldı. Yükseköğrenim bursunu kazanan öğrenciler, 2026-2027 döneminde aylık 4 bin TL destek alabilecek. Peki, VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak ve başvuru sonucu nasıl sorgulanacak? İşte sonuç duyurusuna ilişkin son bilgiler.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026-2027 eğitim öğretim yılı VGM yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin başvurularına ilişkin değerlendirme süreci devam ediyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, sonuçların açıklanacağı kesin tarihi ve saati henüz duyurmadı. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında sonuçların kurumun resmî internet sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
2026-2027 VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Kurumun yayımladığı bilgilendirmeye göre değerlendirme sürecine KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından başlandı.
Bu nedenle öğrencilerin VGM tarafından yapılacak yeni duyuruları takip etmesi gerekiyor. Sonuçların hangi gün ve saat kaçta erişime açılacağına ilişkin kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğrenim burs tutarı aylık 4 bin TL olarak belirlendi. Burs almaya hak kazanan ön lisans ve lisans öğrencileri, belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda bu destekten yararlanabilecek.
Ortaöğrenim öğrencileri için belirlenen aylık eğitim yardımı ise 1.750 TL oldu.
VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
2026-2027 VGM burs başvuru sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.
Öğrenciler, sonuç duyurusu yayımlandığında ilgili sorgulama ekranına giriş yaparak istenen kimlik bilgileriyle başvurularının durumunu öğrenebilecek.