VGM burs başvurusu 2026 ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı, şartları neler?
VGM burs başvuru tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala araştırılan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Eğitim hayatları süresince maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler VGM bursuna kimlerin başvurabileceğini ve başvuru şartlarını da sorguluyor. Peki, 2026-2027 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler? İşte konu hakkında detaylı bilgiler.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), her yıl Ortaöğrenim Bursu ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, Yükseköğrenim Bursu ile de ön lisans ve lisans öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala bu yıl VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda 2026-2027 VGM burs başvuru tarihleri yanı sıra VGM burs şartları araştırılıyor. Peki, 2026-2027 VGM burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Kimler VGM bursu alabilir, şartları neler? İşte detaylar…
2026-2027 VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı VGM burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından başvuru takvimi ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
Geçtiğimiz yıl Ortaöğrenim Bursu (İlkokul, Ortaokul ve Lise) başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında alınmış, değerlendirme sonuçları 31 Ekim’de açıklanmıştı. Yükseköğrenim Bursu (Ön Lisans ve Lisans) başvuruları ise 21-31 Ekim tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 18 Kasım’da erişime açılmıştı.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda bu yıl da VGM burs başvurularının ekim ayının ilk veya ikinci haftasında başlaması bekleniyor.
VGM BURS BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?
VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.
Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.
VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilmektedir.
Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler ile ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan başka bir kardeşi olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ile Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.
Eğitim Yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle eğitim yardımı yapılmaktadır.
Eğitim yardımı, öğrencilerin okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenmekte olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 2013 yılından beri Türkiye’deki üniversitelerde eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle burs verilmektedir.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.
Bölge Müdürlükleri her yıl öğrencinin öğrencilik halinin devam edip etmediğini ve başarı durumunu tespit ederler. Öğrencinin öğrencilik halinin sona ermesi, öğrencinin bir önceki eğitim yılındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00’nin altında olması, öğrencinin herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunması, öğrencinin ceza aldığı tarih itibariyle öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası almış olması, öğrencinin süresi içerisinde başarı belgesini (transkript) ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmemesi, öğrencinin herhangi bir mazeretten dolayı kaydını dondurmuş olması halinde burs kesilir. Ayrıca Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu programlarında okurken burs almaya hak kazanan öğrencilerin %100 bursunu kaybederek Vakıf Üniversitelerinde eğitimine devam etmeleri halinde bursları kesilir.
KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
KİMLER ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.