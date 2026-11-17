VGM burs sonuç sorgulama ekranı 2026-2027 | VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
VGM burs sonuçları 2026-2027 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. 22-31 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirme süreci 6 Kasım'da başlarken aylık 4 bin TL burs desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanacak? İşte, 2026-2027 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı hakkında merak edilenler…
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sağlanan yükseköğrenim bursu için başvuru yapan üniversite öğrencileri, 2026-2027 VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Ön lisans ve lisans öğrencileri, burs başvuru sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini ve sonuç sorgulama ekranının hangi tarihte erişime açılacağını araştırıyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2026-2027 VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar…
VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026-2027 eğitim öğretim yılı VGM yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı. Ön lisans ve lisans öğrencilerinden 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirme işlemlerine 6 Kasım'da başlandı.
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs sonuçları için kesin bir takvim paylaşmadı. Başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından sonuçların kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandığında öğrenciler, başvuru durumlarını Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Sonuç sorgulama ekranına ulaşmak için şu adımlar izlenebilecek:
VGM'nin resmi internet sitesi olan vgm.gov.tr adresine giriş yapın.
Burs başvuruları ve sonuç duyuruları bölümünü açın.
Yükseköğrenim burs sonuçları bağlantısını takip edin.
Ekrandaki yönlendirmeleri izleyerek başvuru durumunuzu kontrol edin.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sorgulama bağlantısı da VGM tarafından erişime açılacak.
2026-2027 VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim burs tutarını aylık 4 bin TL olarak belirledi. Ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik burs desteği, başvuru değerlendirmesi sonucunda hak kazanan öğrencilere verilecek. Ortaöğrenim öğrencileri için belirlenen aylık eğitim yardımı ise 1.750 TL oldu.