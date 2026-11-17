Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Onlar gençleri para kulelerini aklamak için paravan olarak kullanırken biz sizin çalışmalarınızla, gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Onlar ge... Daha Fazla Göster

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Onlar gençleri para kulelerini aklamak için paravan olarak kullanırken biz sizin çalışmalarınızla, gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Onlar gençlerin omuzlarına basarak siyasi ikbal devşirirken biz siyaseti gençler için yapıyor, gençliği siyasetin öznesi haline getiriyoruz. " diyen Erdoğan, "Yeni kapıların açıldığı, Türkiye'nin tarih sahnesinde hem de çok güçlü biçimde yerini aldığı bir sürece adım atıyoruz. Kimsenin önüne geçemeyeceği bu yeni dönemin mimarı ve mihmandarı inşallah gençler olacak. Yeni dünya kurulurken 'merkez ülke Türkiye' iddiamızı ete kemiğe sizler büründüreceksiniz." ifadelerini kullandı Daha Az Göster