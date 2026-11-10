VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularının ardından gözler VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İhtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine karşılıksız verilen VGM bursu başvuruları www.vgm.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirildi. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?
VGM burs sonuçları için tarih araştırması yapılıyor. Önlisans/lisans VGM yükseköğretim bursu başvuru sonucu burs.vgm.gov.tr internet adresinden sorgulanabilecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine adresinden erişilebilir. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim burs başvuruları 6 Ekim 2026 - 20 Ekim 2026 tarihleri arasında; yükseköğrenim bursu başvuruları ise 22 Ekim 2026- 31 Ekim 2026 tarihleri arasında kabul edildi. VGM burs sonuç tarihi resmi olarak duyurulmadı.
VGM, 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi henüz duyurmadı. Geçmiş yıllardaki sonuç takvimi dikkate alındığında, burs sonuçlarının kasım ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU KİMLER ALAMAZ?
Sürekli bir işte çalışan ve en az asgari ücret düzeyinde ücret alan geliri olanlar,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ve askeri okul öğrencileri,
Okulu uzatanlar (ek süre öğrenim gören öğrenciler)
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alanlar
BURSLAR NASIL ÖDENİYOR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.
Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine ilgili kurumun adresinden erişilebilir.