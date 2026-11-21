Fatih'te 5 kişi bir kişiye saldırdı

İstanbul Fatih'te amca çocukları arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan husumet, cadde ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Beş kişinin saldırısına uğrayan bir kişi göğsünden, sırtından ve kalçasından bıçaklanarak yaralandı. İki kişinin yaralandığı olayın ardından yaşanan hareketlilik güvenli... Daha Fazla Göster İstanbul Fatih'te amca çocukları arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan husumet, cadde ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Beş kişinin saldırısına uğrayan bir kişi göğsünden, sırtından ve kalçasından bıçaklanarak yaralandı. İki kişinin yaralandığı olayın ardından yaşanan hareketlilik güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı Daha Az Göster