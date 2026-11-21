VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026-2027 VGM Üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için alınan üniversite burs başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 22-31 Ekim tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren binlerce üniversite öğrencisi, burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için yapılacak duyuruyu bekliyor. Bu süreçte "VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 2026-2027 VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanma süreci ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...
2026-2027 eğitim öğretim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) üniversite öğrencilerine sağlayacağı burs desteği için başvuru süreci sona erdi. 22 Ekim'de başlayan ve 31 Ekim'de tamamlanan başvuruların ardından öğrencilerin gündeminde şimdi sonuçların ilan edileceği tarih var. Burs başvurusunda bulunan adaylar, değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağını ve sonuçlara hangi ekran üzerinden ulaşabileceklerini merak ediyor. Peki, VGM burs sonuçları belli oldu mu, üniversite burs başvurularının sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte 2026-2027 VGM burs sonuçlarına ilişkin son durum ve sorgulama detayları...
VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı VGM üniversite burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl yükseköğrenim burs sonuçları 19 Kasım 2025 tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı.
Önceki yılın açıklanma takvimi dikkate alındığında, bu yıl da sonuçların önümüzdeki 15-20 gün içerisinde duyurulması bekleniyor. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sonuçların ilan edileceği tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından burs sonuçlarının duyurulmasının ardından öğrenciler, başvuru durumlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
Sonuç sorgulama sayfasına ulaşan adayların T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini ilgili alanlara yazması gerekecek. Bilgilerin eksiksiz girilmesiyle birlikte burs başvurusunun değerlendirme sonucu görüntülenebilecek.
2026-2027 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilere sağlanacak burs ve eğitim yardımı tutarlarını belirledi. Buna göre ortaöğrenim öğrencilerine aylık 1.750 TL eğitim desteği verilirken, yükseköğrenim öğrencilerine ise her ay 4.000 TL burs ödemesi yapılacak.
VGM BURSU NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burslar, öğrencilerin öğrenim gördüğü ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü aracılığıyla ödeniyor. Ödemeler, burs almaya hak kazanan öğrencilerin gerekli belgeleri ve banka hesap bilgilerini ilgili müdürlüğe iletmesinin ardından gerçekleştiriliyor.
VGM bursları her ayın 10'una kadar öğrencilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Ancak 2026-2027 dönemi için ilk ödemenin yapılacağı kesin tarih henüz netleşmiş değil. İlk ödemenin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından geçmiş aylara ait tutarları da kapsayacak şekilde yapılması bekleniyor.