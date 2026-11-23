VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı! 2026-2027 VMG üniversite burs sonuçları sorgulama ekranı
2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 22-31 Ekim tarihleri arasında alınan burs başvurularının değerlendirme işlemlerini tamamladı. Ön lisans ve lisans öğrencileri, burs desteğinden yararlanmaya hak kazanıp kazanmadıklarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? VGM üniversite bursu ne kadar, ilk ödemeler ne zaman yapılacak? İşte 2026-2027 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ve ödeme takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonuçları erişime açıldı! Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), son dakika açıklaması ile yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme sürecinin tamamlandığını bildirdi. Başvuru yapan ön lisans ve lisans öğrencileri, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Yeni eğitim öğretim yılında burs desteği tutarı aylık 4 bin TL olarak belirlenirken gözler ilk ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, VGM üniversite burs sonuçları nasıl öğrenilir, burs ödemeleri ne zaman başlar? İşte 2026-2027 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ve merak edilenler...
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI
2026-2027 eğitim öğretim yılı VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ve sonuçların sorgulamaya açıldığı bildirildi.
Böylece üniversite öğrencilerinin burs sonuçlarına ilişkin bekleyişi sona erdi.
VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
2026-2027 VGM burs sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
Öğrenciler, adresine T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve baba adı bilgileriyle giriş yaparak başvuru durumlarını görüntüleyebilecek.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI IÇIN TIKLAYINIZ
2026-2027 VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs tutarını aylık 4 bin TL olarak belirledi. Ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik burs desteği, ekim ve mayıs ayları arasında toplam 8 ay boyunca ödenecek.
Böylece burs almaya hak kazanan bir öğrenciye eğitim yılı boyunca toplam 32 bin TL destek sağlanacak.
VGM BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre burs kazanan öğrencilerin banka hesabı açma ve gerekli belge işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İlk burs ödemesi, bu işlemlerin ardından mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilecek.
İlk ödemede ekim ayından ödeme yapılan aya kadar biriken burs tutarları da öğrencilere yatırılacak. Sonraki ödemeler ise burs verilen aylarda her ayın 10'una kadar öğrencilerin banka hesaplarına aktarılacak.
Ancak ilk ödemenin yapılacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.