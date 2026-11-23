VGM BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre burs kazanan öğrencilerin banka hesabı açma ve gerekli belge işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İlk burs ödemesi, bu işlemlerin ardından mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilecek.

İlk ödemede ekim ayından ödeme yapılan aya kadar biriken burs tutarları da öğrencilere yatırılacak. Sonraki ödemeler ise burs verilen aylarda her ayın 10'una kadar öğrencilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Ancak ilk ödemenin yapılacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.