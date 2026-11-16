Yalnızlığı seven insanların ortak özelliği: Kalabalıklar yerine derin bağları tercih ediyorlar

Psikoloji araştırmaları, insanların yalnız geçirdikleri zamanı deneyimleme biçiminin kısmen neden yalnız kalmayı seçtiklerine bağlı olduğunu öne sürüyor. PLOS ONE'da 2022 yılında yayınlanan ve "Yalnızlıktan kim zevk alır? Özerk işlevsellik (ancak içe dönüklük değil) yalnızlık için kendi belirlediği motivasyonu (ancak tercihi değil) öngörür" başlıklı bir çalışma, üniversite öğrencilerini içeren iki günlük çalışmasıyla bu soruyu inceledi.

Araştırmaya göre, yalnız kalmayı kendi isteğiyle ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda seçen kişiler, bu süreçten daha fazla keyif alıyor. İlginç olan ise içe dönük olmanın, yalnız kalmaktan alınan keyfi doğrudan etkilememesi.

Peki, yalnız kalmaktan hoşlanan insanların ortak noktaları neler olabilir?