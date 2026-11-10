Yarın okullar tatil mi? 11 Kasım Çarşamba Ankara'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?
Ankara'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, öğrenciler ile velilerin gözünü 11 Kasım Çarşamba günü için kar tatili kararına çevirdi. Başkentte özellikle yüksek kesimlerde ve bazı merkezi bölgelerde görülen kar yağışı sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Sabah saatlerinde okula gidecek öğrenciler, Ankara Valiliğinden gelecek son dakika açıklamalarını takip ediyor. Meteoroloji tahminlerinde ise Ankara'da soğuk havanın etkisini sürdürmesi ve gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 11 Kasım Çarşamba Ankara'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? İşte 11 Kasım Çarşamba okulların durumu...
Ankara'da 10 Kasım Salı günü etkili olan kar yağışı, okullar tatil olacak mı, sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan öğrenciler ve veliler, sabah saatlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Valilikten gelecek açıklamaları bekliyor. Meteoroloji tahminlerine göre başkentte soğuk hava etkisini sürdürürken gece ve sabah saatlerinde buzlanma riski bulunuyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 11 Kasım 2026 Çarşamba Ankara'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? İşte Ankara'da kar tatiline ilişkin yapılan son açıklamalar...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da 11 Kasım 2026 Çarşamba günü okulların tatil edildiğine ilişkin il genelini kapsayan resmî bir karar bulunmuyor. Ankara Valiliği tarafından şu ana kadar kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretime ara verildiğine yönelik bir duyuru yapılmadı.
Mevcut bilgilere göre Ankara'daki resmî ve özel okullarda eğitim öğretimin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Valilikten yeni bir açıklama gelmediği sürece öğrencilerin çarşamba günü ders başı yapması öngörülüyor.
ANKARA VALİLİĞİ 11 KASIM KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI?
Ankara Valiliği, 11 Kasım Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine ilişkin henüz resmî bir açıklama yayımlamadı. Başkentte etkili olan kar yağışının ardından öğrenciler ve veliler, Valiliğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılacak duyuruları yakından takip ediyor.
Hava koşullarının ulaşımı olumsuz etkilemesi veya buzlanma riskinin artması durumunda yeni bir değerlendirme yapılabilir. Olası bir tatil kararının kapsamı ve hangi ilçelerde uygulanacağı ise Valilik tarafından yapılacak resmî açıklamayla netleşecek.
ANKARA'DA 11 KASIM HAVA DURUMU NASIL OLACAK, KAR YAĞACAK MI?
Ankara'da 10 Kasım Salı günü görülen kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü başkentte 11 Kasım Çarşamba günü ise parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu bir havanın görülmesi bekleniyor.
Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi, sabahın erken saatlerinde buzlanma ve don riskini gündeme getiriyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların ulaşımda dikkatli olması önem taşıyor.
ANKARA'DA BUZLANMA VE DON RİSKİ VAR MI?
Ankara'da gece ve sabah saatlerinde düşen hava sıcaklıkları nedeniyle buzlanma riski bulunuyor. Özellikle gölgede kalan yollar, köprüler, üst geçitler ve yüksek rakımlı bölgelerde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
Kar yağışının ardından oluşabilecek don olayları, sabah saatlerinde okul servisleri ve toplu ulaşımda aksamalara neden olabilir. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin Valilikten gelecek yeni açıklamaları takip etmesi önem taşıyor.