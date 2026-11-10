YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da 11 Kasım 2026 Çarşamba günü okulların tatil edildiğine ilişkin il genelini kapsayan resmî bir karar bulunmuyor. Ankara Valiliği tarafından şu ana kadar kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretime ara verildiğine yönelik bir duyuru yapılmadı.

Mevcut bilgilere göre Ankara'daki resmî ve özel okullarda eğitim öğretimin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Valilikten yeni bir açıklama gelmediği sürece öğrencilerin çarşamba günü ders başı yapması öngörülüyor.