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        Haberler Bilgi Gündem Bugün okullar tatil mi? 6 Kasım Cuma İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir'de okul var mı?

        Bugün okullar tatil mi? 6 Kasım Cuma İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir'de okul var mı?

        6 Kasım 2026 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir'de yaşayan öğrenciler, cuma günü ders yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Kasım ayının ilk haftasında etkili olan yağışlı hava nedeniyle gözler valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki Bugün okullar tatil mi? 6 Kasım Cuma İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir'de okul var mı? İşte 6 Kasım 2026 Cuma okulların tatil olduğu iller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 00:15 Güncelleme:
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        6 Kasım Cuma günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda gözler İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir valiliklerine çevrildi. Eğitim öğretime ara verilmesi kararları, olağanüstü hava koşulları ve bölgesel riskler doğrultusunda valilikler tarafından duyurulabiliyor. Ülke genelinde resmi tatil olmayan günlerde eğitim faaliyetleri normal takvim doğrultusunda devam ediyor. Peki bugün okullar tatil mi? 6 Kasım Cuma günü Antalya, Muğla, İzmir, İstanbu'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? İşte detaylar...

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        6 KASIM CUMA İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        İstanbul'da 6 Kasım 2026 Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar açıklanmadı. İstanbul Valiliği'nin son dakika açıklamasında da 6 Kasım için eğitime ara verildiğine dair bir duyuru bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler normal program doğrultusunda devam edecek.

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        ANTALYA'DA BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ?

        Antalya'da 6 Kasım Cuma günü için il genelini kapsayan bir okul tatili kararı bulunmuyor. Ancak Antalya Valiliği'nin COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle aldığı yeni karar dikkat çekti.

        Valilik, 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde uzaktan eğitim uygulanacağını duyurdu. Bu karar 6 Kasım Cuma gününü kapsamıyor. Antalya'nın diğer ilçelerinde ise eğitim normal şekilde devam edecek.

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        6 KASIM CUMA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

        İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir için 6 Kasım Cuma günü il genelinde geçerli bir tatil kararı açıklanmış değil. Dolayısıyla mevcut duyurulara göre dört ilde de öğrenciler cuma günü okullarına gidecek.

        Öte yandan Antalya'daki COP31 nedeniyle alınan uzaktan eğitim kararı 11-12 Kasım tarihlerini kapsıyor. Bu nedenle söz konusu kararın 6 Kasım ile karıştırılmaması gerekiyor.

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        KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 20 Kasım Cuma günü sona erecek ara tatilin ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

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