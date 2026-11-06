6 KASIM CUMA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir için 6 Kasım Cuma günü il genelinde geçerli bir tatil kararı açıklanmış değil. Dolayısıyla mevcut duyurulara göre dört ilde de öğrenciler cuma günü okullarına gidecek.

Öte yandan Antalya'daki COP31 nedeniyle alınan uzaktan eğitim kararı 11-12 Kasım tarihlerini kapsıyor. Bu nedenle söz konusu kararın 6 Kasım ile karıştırılmaması gerekiyor.