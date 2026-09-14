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        Haberler Bilgi Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül 2026 Pazartesi otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?

        Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül 2026 Pazartesi otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?

        14 Eylül 2026 Pazartesi günü İstanbul'da okulların açılmasıyla toplu ulaşımda ücretsiz tarife uygulanacak. İETT otobüsü, metrobüs, metro ve İstanbulkart entegrasyonuna dahil ulaşım araçlarında ücretsiz seferlerin saatleri belli oldu. Peki, Okulların ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, 14 Eylül toplu taşıma tarifesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 00:03 Güncelleme:
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        14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul'da toplu ulaşım için özel düzenleme yapıldı. Okulların ilk gününde yaşanabilecek ulaşım yoğunluğunun azaltılması amacıyla İstanbulkart bilet entegrasyonuna dahil ulaşım araçları belirli saatler arasında ücretsiz hizmet verecek. Peki, 14 Eylül'de otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray ücretsiz mi, toplu taşıma saat kaça kadar bedava olacak?

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        14 EYLÜL'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        İstanbul'da okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşımda ücretsiz tarife uygulanacak. İstanbulkart bilet entegrasyonuna dahil olan İETT otobüsleri, metrobüs, Metro İstanbul'un raylı sistem hatları ve Şehir Hatları vapurları bu uygulamadan yararlanabilecek.

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        TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

        Ücretsiz ulaşım uygulaması 14 Eylül Pazartesi günü 06.00-16.00 saatleri arasında geçerli olacak. Saat 16.00'dan sonra toplu ulaşım araçlarında normal ücretlendirme sistemine dönülecek.

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        METROBÜS, METRO VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

        İstanbulkart bilet entegrasyonuna dahil olan ulaşım araçlarında ücretsiz tarife uygulanacak. İETT otobüsleri, metrobüs, Metro İstanbul'un raylı sistem hatları ve Şehir Hatları vapurları uygulama kapsamında yer alacak.

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        OKULLARIN İLK GÜNÜ EK SEFERLER DÜZENLENECEK

        İstanbul'da 14 Eylül'de okulların açılmasıyla oluşması beklenen ulaşım yoğunluğuna karşı ek seferler de planlandı. İETT, metrobüs ve Metro İstanbul hatlarında mevcut seferlere ek olarak toplam 3 bin 665 ilave sefer düzenlenecek.

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        Ücretsiz toplu ulaşım uygulaması yalnızca 14 Eylül 2026 Pazartesi günü, 06.00-16.00 saatleri arasında geçerli olacak.

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        #toplu taşıma
        #okul
        #ücretsiz mi?
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