Tercih kılavuzu yayımlandı! YKS tercihleri ne zaman başlayacak 2026? YKS tercihleri nasıl yapılır?
2026 YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından adayların gözü tercih takvimine çevrildi. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, ÖSYM tarafından açıklanacak tercih tarihlerini ve tercih kılavuzunu yakından takip ediyor. Tercih döneminde adaylar, puan ve başarı sıralamalarını dikkate alarak üniversite ve bölüm seçimlerini yapacak. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda kontenjanlar, başarı sıralamaları ve tercih kurallarına ilişkin ayrıntılar yer alacak. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin elektronik sistemi üzerinden tamamlayabilecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı, YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte 2026 YKS tercih takvimi...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları tercih süreciyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. ÖSYM tarafından duyurulan tercih takvimi ve tercih kılavuzu, milyonlarca adayın üniversite tercihine yön verecek. Adaylar, tercih döneminde başarı sıralamalarını ve kontenjanları dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler nasıl yapılır? İşte 2026 YKS tercih takvimi, tercih ekranı ve üniversite yerleştirme sürecine ilişkin merak edilen bilgiler.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM, kılavuzun ön bilgi amacıyla yayımlandığını belirterek adayların tercihlerini yapmadan önce tercih sürecinde yeniden yayımlanacak güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini duyurdu.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
YKS tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih listesini oluşturduktan sonra sistem üzerinden onay vererek işlemlerini tamamlayabilecek.
YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?
YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.
Ancak kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer verİLmemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıt ve elektronik kayıt süreci başlayacak.