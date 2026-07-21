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        YKS tercihleri nasıl yapılır? YÖK ATLAS YKS tercih robotu

        YKS tercih dönemi öncesinde üniversite adaylarının gündeminde tercih işlemleri ve YÖK ATLAS sistemi yer alıyor. Adaylar, tercih sürecinde başarı sıralarına uygun üniversite ve bölümleri belirlemek için YÖK ATLAS Tercih Sihirbazı'nı kullanabiliyor. Sistem üzerinden YKS taban puanları, başarı sıraları, kontenjanlar, doluluk oranları ve burs seçenekleri ayrıntılı olarak incelenebiliyor. Böylece adaylar tercih listelerini daha bilinçli bir şekilde oluşturma fırsatı yakalıyor. Tercih işlemleri ise ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır, YÖK ATLAS tercih sihirbazı nedir ve nasıl kullanılır? İşte YKS tercih süreci ve YÖK ATLAS tercih robotu hakkında bilinmesi gerekenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 06:33 Güncelleme:
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        YKS sonuçlarının ardından adaylar tercih hazırlıklarına başladı. Üniversite adayları, tercih listelerini oluştururken YÖK ATLAS'ın sunduğu verilerden yararlanabiliyor. Platformda geçmiş yıllara ait taban puanlar, başarı sıraları ve kontenjan bilgileri detaylı şekilde yer alıyor. Uzmanlar, tercih yapılırken puandan çok başarı sıralamasının dikkate alınmasını öneriyor. Peki, YÖK ATLAS tercih sihirbazı nasıl kullanılır? İşte üniversite tercih sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

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        YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        YKS tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, tercih döneminde T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih listelerini oluşturabiliyor.

        Tercih işlemleri tamamlandıktan sonra bilgilerin kontrol edilmesi ve sistem üzerinden onaylanması gerekiyor.

        YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZI NEDİR?

        YÖK ATLAS Tercih Sihirbazı, üniversite adaylarının tercih sürecini daha bilinçli yönetebilmesi amacıyla hazırlanan dijital bir rehberdir.

        Sistem üzerinden adaylar;

        Geçmiş yılların taban puanlarını,

        Başarı sıralarını,

        Kontenjan bilgilerini,

        Doluluk oranlarını,

        Devlet ve vakıf üniversitelerini,

        Burs seçeneklerini,

        Öğretim türlerini

        tek ekranda karşılaştırabiliyor.

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        YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZI NASIL KULLANILIR?

        YÖK ATLAS'ta tercih yapmak isteyen adaylar öncelikle lisans veya ön lisans tercih sihirbazını seçiyor.

        Ardından;

        Puan türü (TYT, SAY, EA, SÖZ veya DİL) seçiliyor.

        Başarı sırası aralığı belirleniyor.

        Şehir, üniversite türü, burs oranı ve öğretim türü gibi filtreler uygulanabiliyor.

        Sistem, kriterlere uygun programları listeleyerek karşılaştırma imkânı sunuyor.

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        TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Uzmanlar, tercih listesi hazırlanırken yalnızca puan yerine başarı sıralamasının dikkate alınmasını öneriyor. Ayrıca adayların istedikleri bölümleri üst sıralara, daha güvenli tercihleri ise alt sıralara yazmaları tavsiye ediliyor. YÖK ATLAS'taki geçmiş yıllara ait veriler de tercih listesini oluştururken önemli bir rehber olarak öne çıkıyor.

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        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

        YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

        YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

        Ancak kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer verİLmemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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