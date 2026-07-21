TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, tercih listesi hazırlanırken yalnızca puan yerine başarı sıralamasının dikkate alınmasını öneriyor. Ayrıca adayların istedikleri bölümleri üst sıralara, daha güvenli tercihleri ise alt sıralara yazmaları tavsiye ediliyor. YÖK ATLAS'taki geçmiş yıllara ait veriler de tercih listesini oluştururken önemli bir rehber olarak öne çıkıyor.