2026 YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte ÖSYM, sınava ilişkin başvuru ve katılım verilerini de kamuoyuyla paylaştı. Bu yıl YKS'ye milyonlarca aday başvururken, üç oturumda da yoğun katılım gerçekleşti. TYT, AYT ve YDT oturumlarına giren aday sayıları tercih döneminde başarı sıralamalarını değerlendirecek öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Açıklanan veriler, sınava katılım oranlarının önceki yıllarla karşılaştırılmasına da imkan tanıyor. Peki, 2026 YKS'ye kaç kişi girdi, TYT, AYT ve YDT oturumlarında kaç aday yer aldı? İşte oturum bazında güncel rakamlar…