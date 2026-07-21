YKS'ye kaç kişi girdi? TYT, AYT, YDT oturumlarına kaç kişi başvuru yaptı?
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın merak ettiği istatistikler de netlik kazandı. ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre bu yıl TYT, AYT ve YDT oturumlarına başvuran ve sınava katılan aday sayıları belli oldu. Üniversite tercih dönemine hazırlanan öğrenciler, sınava kaç kişinin girdiğini ve oturum bazında katılım sayılarını araştırıyor. YKS'nin ardından açıklanan veriler, tercih rekabetini değerlendirmek isteyen adaylar için de önemli ipuçları sunuyor. Özellikle "YKS'ye kaç kişi girdi?" ve "TYT, AYT, YDT'ye kaç kişi başvurdu?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 YKS'ye kaç kişi girdi, TYT, AYT ve YDT oturumlarına kaç aday başvuru yaptı? İşte ÖSYM'nin açıkladığı güncel başvuru ve katılım istatistikleri…
2026 YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte ÖSYM, sınava ilişkin başvuru ve katılım verilerini de kamuoyuyla paylaştı. Bu yıl YKS'ye milyonlarca aday başvururken, üç oturumda da yoğun katılım gerçekleşti. TYT, AYT ve YDT oturumlarına giren aday sayıları tercih döneminde başarı sıralamalarını değerlendirecek öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Açıklanan veriler, sınava katılım oranlarının önceki yıllarla karşılaştırılmasına da imkan tanıyor. Peki, 2026 YKS'ye kaç kişi girdi, TYT, AYT ve YDT oturumlarında kaç aday yer aldı? İşte oturum bazında güncel rakamlar…
YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURU YAPTI?
ÖSYM verilerine göre 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) toplam 2 milyon 425 bin 560 aday başvuru yaptı.
Başvuran adayların;
1 milyon 324 bin 487'sini kadınlar,
1 milyon 101 bin 73'ünü erkekler
oluşturdu. Ayrıca 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen 83 bin 730 aday başvuruda bulundu.
TYT'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 2 milyon 425 bin 560 aday başvuru yaptı.
ÖSYM'nin sonuçlarla birlikte paylaştığı verilere göre TYT oturumuna katılan aday sayısı da milyonları bulurken, bu oturum üniversiteye giriş sürecinin en yüksek katılımlı sınavı olmayı sürdürdü.
AYT'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 627 bin 970 aday başvurdu.
AYT oturumuna 1 milyon 473 bin 113 kişi girdi
YDT'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Yabancı Dil Testi'ne (YDT) toplam 203 bin 640 adaydan 143 bin 270'inin sınava katıldı.
Dil bazında başvuru sayıları ise şöyle gerçekleşti:
YKS TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Uzmanlar, adayların tercih listelerini oluştururken yalnızca puanlarını değil, başarı sıralamalarını da dikkate almalarını öneriyor. Tercihlerin ilgi alanları, meslek hedefleri ve üniversitelerin güncel kontenjanları doğrultusunda hazırlanması, doğru tercih yapılması açısından büyük önem taşıyor. Resmi tercih kılavuzu yayımlandıktan sonra adayların tercihlerini yalnızca ÖSYM'nin açıkladığı bilgiler doğrultusunda tamamlaması tavsiye ediliyor.