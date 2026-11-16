Yönetim açıkladı, stat değişti! Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?
Trendyol Süper Lig'de heyecan milli maç arasının ardından yeniden başlıyor. Şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Galatasaray, ligin 12. haftasında Samsunspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip taraftarı önünde kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedeflerken Karadeniz temsilcisi zorlu deplasmandan puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Karşılaşma öncesinde Galatasaray-Samsunspor mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Galatasaray yönetimi, maçın oynanacağı stadyumda değişikliğe gidildiğini duyurdu. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte Galatasaray-Samsunspor maçının oynanacağı tarih...
Galatasaray ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Milli aranın sona ermesiyle birlikte iki takım da ligdeki hedefleri doğrultusunda sahaya çıkacak. Lider Galatasaray, taraftarı önünde üç puan alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte detaylar...
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Samsunspor karşılaşması 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Samsunspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi beIN SPORTS yayın platformları ve TOD üzerinden abonelikleri kapsamında takip edebilecek.
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK? STAT DEĞİŞTİ!
Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasının oynanacağı stadyumda değişikliğe gidildi. Normal şartlarda Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanması planlanan mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındı.
Stat değişikliğinin gerekçesi ise RAMS Park'ın zemininde devam eden bakım ve iyileştirme çalışmaları oldu. Galatasaray yönetimi, zemindeki çalışmaların tamamlanması ve daha iyi hale getirilmesi amacıyla karşılaşmanın başka bir statta oynanacağını duyurdu.
GALATASARAY VE SAMSUNSPOR'UN LİGDEKİ SON DURUMU
Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 11 haftada topladığı 28 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürüyor.
Samsunspor ise 11 haftada topladığı 7 puanla ligde 17. sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi, İstanbul deplasmanında alacağı puanlarla alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor.
İki takım açısından da büyük önem taşıyan mücadelede Galatasaray zirvedeki avantajını korumak, Samsunspor ise deplasmandan sürpriz bir sonuçla dönmek için sahaya çıkacak.