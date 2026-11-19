1. "YANILIYOR OLABİLİRİM AMA..."

Kendi fikrinden emin olmak kadar yanılma ihtimalini kabul edebilmek de düşünsel olgunluğun önemli parçalarından biri. "Yanılıyor olabilirim ama..." cümlesini kullanan kişiler, kendi düşüncelerinin her zaman doğru olmayabileceğini kabul ederek farklı görüşlere alan açıyor.

Bu yaklaşım, kişinin yeni bilgiler karşısında fikrini değiştirebilmesine ve olaylara farklı açılardan bakabilmesine yardımcı oluyor.