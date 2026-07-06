ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Zihni Göktay, Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının en önemli isimlerinden biri olarak uzun yıllar sanat hayatına başarılı eserler sığdırdı. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda yıllarca sahne alan usta sanatçı, canlandırdığı karakterler ve başarılı oyunculuğuyla geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazandı.

ZİHNİ GÖKTAY KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Zihni Göktay, 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat yaşamına genç yaşlarda başlayan Göktay, tiyatro başta olmak üzere televizyon ve çeşitli sahne projelerinde önemli roller üstlendi.