Zihni Göktay kimdir? Usta oyuncu Zihni Göktay öldü mü, neden öldü?
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay'ın hayatını kaybettiği haberi sanat camiasını yasa boğdu. Nedim Saban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zihni Göktay için dua çağrısında bulunurken, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da acı haberi kamuoyuyla paylaştı. Uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda görev yapan sanatçının vefatının ardından hayatı ve sanat kariyeri yeniden gündeme geldi. Peki Zihni Göktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Zihni Göktay öldü mü, neden öldü? İşte usta oyuncunun hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilenler.
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Zihni Göktay, rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İlk olarak tiyatro sanatçısı Nedim Saban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Göktay'ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurdu. Kısa süre sonra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, usta sanatçının hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki Zihni Göktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Zihni Göktay neden öldü? İşte merak edilen ayrıntılar.
ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?
Zihni Göktay, Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının en önemli isimlerinden biri olarak uzun yıllar sanat hayatına başarılı eserler sığdırdı. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda yıllarca sahne alan usta sanatçı, canlandırdığı karakterler ve başarılı oyunculuğuyla geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazandı.
ZİHNİ GÖKTAY KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Zihni Göktay, 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat yaşamına genç yaşlarda başlayan Göktay, tiyatro başta olmak üzere televizyon ve çeşitli sahne projelerinde önemli roller üstlendi.
ZİHNİ GÖKTAY ÖLDÜ MÜ?
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Zihni Göktay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi ilk olarak tiyatro sanatçısı Nedim Saban yaptığı paylaşımla duyururken, daha sonra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da usta sanatçının vefat ettiğini açıkladı.
ZİHNİ GÖKTAY NEDEN ÖLDÜ?
Zihni Göktay'ın rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Ancak sanatçının ölüm nedenine ilişkin ailesi veya yetkili kurumlar tarafından henüz ayrıntılı resmi bir açıklama yapılmadı.
ZİHNİ GÖKTAY'IN SANAT KARİYERİ
Uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde görev yapan Zihni Göktay, sayısız tiyatro oyununda sahne aldı. Mizahi üslubu, güçlü sahne performansı ve unutulmaz karakterleriyle Türk tiyatrosunda iz bırakan isimlerden biri oldu. Tiyatro kariyerinin yanı sıra televizyon projelerinde de rol alan usta oyuncu, sanat dünyasında bıraktığı eserlerle hafızalarda yaşamaya devam edecek.