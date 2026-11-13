Gaz yapıyor diye sofradan kaldırmayın! Sebzelerin şişkinlik etkisini kıran 6 altın kural

Sağlıklı beslenmek için tercih edilen bazı sebzeler, yemek sonrasında saatler süren gaz ve şişkinliğe neden olabiliyor. Özellikle karnabahar, brokoli, lahana, pırasa ve kuru baklagiller, sindirim hassasiyeti yaşayan kişilerde bu şikayetleri artırabiliyor. Ancak gaz ve şişkinlik sorununun tek nedeni besinlerin kendisi değil. Sebzelerin nasıl hazırlandığı, hangi yöntemle pişirildiği ve ne zaman tüketildiği de büyük önem taşıyor. Mutfakta uygulanacak birkaç basit püf noktası, bu besinlerin sindirimini kolaylaştırarak yemek sonrası yaşanan rahatsızlıkları azaltabiliyor.

İLK HAŞLAMA SUYUNU DÖKMEK ETKİYİ AZALTIYOR

Karnabahar, brokoli ve lahana gibi sebzeleri doğrudan yemeğe katmak yerine kısa bir ön haşlamadan geçirmek kritik önem taşıyor. Sebzeleri kısa süre haşlayıp ilk suyunu dökmek, şişkinliğe yol açan gaz yapıcı bileşenlerin önemli ölçüde uzaklaşmasını sağlıyor.

ÇİĞ TÜKETMEK YERİNE PİŞİREREK SOFRAYA KOYUN

Bu gruptaki besinleri salatalarda veya ara öğünlerde çiğ olarak tüketmek sindirim sistemini doğrudan zorluyor. Gaz yapan sebzeler çiğ bırakılmak yerine uygun tekniklerle pişirildiğinde mideyi yormadan çok daha rahat sindiriliyor.

TENCERENİN KAPAĞINI TAMAMEN KAPATMAYIN

Mutfakta en sık düşülen hatalardan biri, sebze yemeklerini baştan sona ağzı sıkıca kapalı bir tencerede pişirmek. Tamamen kapalı kapta pişen sebzelerin gaz yapıcı etkileri daha da artıyor. Pişirme sırasında tencere kapağını hafifçe aralık bırakmak çok daha iyi sonuç veriyor.

PİŞİRME SÜRESİNİ UZATMAK SİNDİRİMİ ZORLAŞTIRIYOR

Süreyi doğru ayarlamak da en az kapak detayı kadar belirleyici. Gaz yapan sebzeleri saatlerce ocakta tutmak hem besin değerini düşürüyor hem de sindirimi zorlaştırıyor. Sebzelerin orta yumuşaklığa ulaşması ocaktan almak için yeterli.

ZEYTİNYAĞI VE ÜÇ BAHARAT MİDEYİ RAHATLATIYOR

Yemeğin yağ ve baharat dengesi, midedeki yükü doğrudan hafifletiyor. Pişirme aşamasında zeytinyağı tercih etmek sebzelerin daha yumuşak bir dokuya kavuşmasını sağlarken mideyi de daha az yoruyor.

Tencereye eklenecek kimyon, rezene ve anason ise doğal birer sindirim destekçisi görevi görüyor. Bu üç baharat, gaz yapan sebzeler pişerken ortaya çıkan şişkinlik etkisini belirgin biçimde kırıyor.

AKŞAM GEÇ SAATLERDE YEMEYİN, YANINA YOĞURT EKLEYİN

Mutfaktaki hazırlık ve pişirme kuralları kadar tabağın ne zaman ve neyle tüketildiği de fark yaratıyor. Özellikle sık gaz şikayeti yaşayanların bu sebzeleri akşam geç saatlerde tüketmekten kaçınması öneriliyor.

Öğün sırasında yemeğin yanında yoğurt gibi fermente gıdalara yer vermek ise sindirim sürecini doğal yoldan destekleyerek yemek sonrası şişkinlik hissini en aza indiriyor.