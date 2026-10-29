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        Haberler Bilgi Hayalini 50 yıl erteledi: 74 yaşında başardı!

        Hayalini 50 yıl erteledi: 74 yaşında başardı!

        ABD'de yaşayan 74 yaşındaki Raelene Page, gençliğinde ailesi ve iş hayatı nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı üniversite hayalini yarım asırdan fazla bir süre sonra gerçekleştirdi. Teknolojiyle mücadele ederek yeniden öğrenci olan Page'in mezuniyet töreninde yaşadıkları ise sosyal medyada büyük ilgi gördü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 16:44 Güncelleme:
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        Hayalini 74 yaşında başardı!

        Hayallerini gerçekleştirmek için artık çok geç olduğunu düşünenlere ilham veren bir başarı hikayesi ABD'den geldi. Gençlik yıllarında üniversiteye kabul edilmesine rağmen eğitimini sürdüremeyen Raelene Page, hayatının büyük bölümünü ailesine ve çalışmaya adadı. Yıllar boyunca farklı işlerde çalışan, çocuklarını büyüten ve emekli olan Page, içinde kalan eğitim isteğinden hiçbir zaman tamamen vazgeçmedi. Tam 53 yıl sonra yeniden öğrenci olmaya karar veren kadın, karşılaştığı zorluklara rağmen 74 yaşında üniversiteden mezun oldu. Mezuniyet töreninde yaşanan duygusal anlar ise binlerce kişinin kalbine dokundu.

        1969 YILINDA ÜNİVERSİTEYE KABUL EDİLDİ ANCAK HAYATININ YÖNÜ DEĞİŞTİ

        Raelene Page'in üniversite hayali 1969 yılında başladı. ABD'nin Utah eyaletindeki Brigham Young Üniversitesine kabul edilen genç kadın, son anda farklı bir karar vererek Maine eyaletinin kuzeyinde, ailesine yakın kalmayı tercih etti. Ardından evlendi, çocuk sahibi oldu ve hayatını ailesine adadı. Evinde çocuk bakım hizmeti verdi, restoran yönetti, bir kereste şirketinde muhasebecilik yaptı ve ABD Posta Servisinde 25 yıl çalıştı. 2012 yılında posta müdürlüğünden emekli olduğunda ise üniversite diploması alma isteği hala içinde bir yerlerde duruyordu.

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        53 YIL SONRA YENİDEN ÖĞRENCİ OLMAYA KARAR VERDİ

        Emekliliğinin ardından California'ya taşınan Page, Brigham Young Üniversitesinin BYU Pathway eğitim programıyla tanıştı. İlk başta yüz yüze katılım gerektiği için bu fırsattan yararlanamayacağını düşündü. Ancak 2021 yılında programın uzaktan tamamlanabildiğini öğrendiğinde yıllardır beklediği şansın karşısına çıktığını fark etti. Torunu Taylor Page'in yardımıyla 2022 yılında eğitime başladı. Böylece gençlik yıllarında yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için 74 yaşında alacağı diplomaya uzanan yeni bir yolculuğa çıktı.

        EN BÜYÜK ZORLUĞU BİLGİSAYAR KULLANMAYI ÖĞRENMEK OLDU

        Onlarca yıl sonra yeniden ders çalışmaya başlayan Page için en büyük engellerden biri teknoloji oldu. Bilgisayar kullanma konusunda yeterli deneyimi bulunmayan kadın, dosya kaydetmekten kopyala-yapıştır işlemlerine kadar birçok şeyi öğrenmek zorunda kaldı. Torunu Taylor, büyükannesinin bazen aile üyelerini arayarak bilgisayarda basit işlemleri nasıl yapacağını sorduğunu anlattı. Ancak Page, ailesinden yardım alsa da pek çok sorunun üstesinden kendi çabasıyla geldi. Zaman zaman başarısız olma korkusu yaşadığını söyleyen kadın, bütün zorluklara rağmen eğitimini bırakmadı.

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        74 YAŞINDA DİPLOMASINI ALDIĞI AN UNUTULMAZDI

        Yıllar süren emeğin ardından Page'in üniversiteden mezun olduğu gün geldi. Mezuniyet töreninde sahneye çıkarak diplomasını almaya hak kazanan 74 yaşındaki kadın, hayatı boyunca ertelediği en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdi. People dergisine konuşan Page, o anları inanılmaz ve gerçeküstü bir deneyim olarak tanımladı. Yıllar boyunca ulaşmak istediği hedefi sonunda başarmış olması, hem kendisi hem de ailesi için unutulmaz bir anıya dönüştü.

        TORUNLARI SÜRPRİZ YAPTI, MEZUNİYET TÖRENİNDE GÖZYAŞLARI DÖKÜLDÜ

        Page'in mezuniyet sevincini daha da özel hale getiren olay ise ailesinin hazırladığı sürpriz oldu. Torunu Taylor ve küçük erkek kardeşi, büyükannelerini desteklemek için törenin düzenlendiği şehre gitti. Aile üyeleri birlikte yemek yedi ve ardından mezuniyet törenine katıldı. Büyükannesinin sahneye çıkarak yıllardır istediği başarıya ulaştığını gören Taylor, mutluluktan ağladığını anlattı. Aile üyelerinin büyük bir gururla izlediği tören, yalnızca bir diploma kutlaması değil, yarım asırlık bir hayalin gerçekleştiği özel bir güne dönüştü.

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        MEZUNİYET VİDEOSU SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

        Taylor Page, büyükannesinin mezuniyet töreninde yaşadığı anları kaydederek TikTok hesabında paylaştı. Kısa sürede ilgi gören video, dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda kullanıcıya ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları, 74 yaşındaki kadının azmini ve kararlılığını överken bazıları da bu hikayenin kendilerini yeniden üniversiteye dönmek veya erteledikleri hedeflerin peşinden gitmek konusunda cesaretlendirdiğini dile getirdi. Taylor ise büyükannesinin başarısının bu kadar çok kişiye umut vermesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

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        "HAYALLERİNİZDEN ASLA VAZGEÇMEYİN"

        Raelene Page, üniversiteye dönmeye karar verdiğinde amacının başkalarına ilham vermek olmadığını, yalnızca kendisine bunu başarabileceğini kanıtlamak istediğini anlattı. Ancak mezuniyetinin ardından hikayesinin bu kadar fazla insana ulaşması, onun için farklı bir anlam kazandı. Özellikle torunlarının ve benzer hayaller kuran insanların kendisinden cesaret almasını istediğini belirten Page, kararlılık ve çalışmayla hedeflere ulaşılabileceğini vurguladı. 74 yaşında üniversite diploması alarak yıllardır beklediği hayalini gerçekleştiren Page'in hikayesi, yeni bir başlangıç yapmak için hiçbir zaman geç olmadığını hatırlattı.

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